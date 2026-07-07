Luis Díaz, desconsolado en el estadio de Vancouver, tras eliminación de Colombia en el Mundial 2026

Este martes 7 de julio, la Selección Colombia cayó 4-3 por penaltis contra Suiza por el duelo correspondiente a los octavos de final, de la Copa del Mundo 2026. Y evidentemente, tras el último cobro que selló el paso de los europeos a la siguiente fase; las cámaras se quedaron con la reacción de los futbolistas colombianos, quienes se vieron desconsolados en el campo.

Uno de los que más se vio afectado fue Luis Díaz, quien, a pesar de haber convertido el gol desde el punto blanco, no pudo contener las lágrimas, tras consumar la eliminación definitiva del cuadro ‘tricolor’, en el certamen ‘estelar’.

Y es que, el futbolista colombiano se vio muy afectado con la derrota, hasta el punto de ‘romper’ en llanto, debido a lo difícil situación. Primero se captó con la cara tapada, poniéndose la camiseta por encima de la cabeza.

No obstante, a los pocos segundos, mientras caminaba por el campo, también protagonizó emotivo momento con James Rodríguez, a quien abrazó, charlaron y derramaron un par de lágrimas juntos; teniendo en cuenta que esta era una inigualable oportunidad para seguir con ‘vida’ en el Mundial.



Sumado a eso, se agarraba constantemente la camiseta y dejaba una sensación de resignación e impotencia, tratando de asimilar lo que estaba sucediendo, después del buen torneo que había hecho el combinado de nuestro país.

EL DESCONSUELO DE LAS FIGURAS



James Rodríguez, Lucho Díaz y la tristeza de todo un país. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/aVm2prDfl0 — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

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De esta manera, Colombia se despide del Mundial, mientras que Suiza enfrentará el próximo sábado a Argentina, por los cuartos de final en este certamen mundialista.