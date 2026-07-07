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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Díaz, desconsolado en el estadio de Vancouver, tras eliminación de Colombia en el Mundial 2026

Luis Díaz, desconsolado en el estadio de Vancouver, tras eliminación de Colombia en el Mundial 2026

El guajiro se 'robó' las miradas en territorio canadiense, luego de perder por penaltis frente a Suiza, en duelo correspondiente a los octavos de final, por el certamen mundialista.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Luis Díaz con la Selección Colombia
Luis Díaz con la Selección Colombia
AFP

Este martes 7 de julio, la Selección Colombia cayó 4-3 por penaltis contra Suiza por el duelo correspondiente a los octavos de final, de la Copa del Mundo 2026. Y evidentemente, tras el último cobro que selló el paso de los europeos a la siguiente fase; las cámaras se quedaron con la reacción de los futbolistas colombianos, quienes se vieron desconsolados en el campo.

Uno de los que más se vio afectado fue Luis Díaz, quien, a pesar de haber convertido el gol desde el punto blanco, no pudo contener las lágrimas, tras consumar la eliminación definitiva del cuadro ‘tricolor’, en el certamen ‘estelar’.

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Y es que, el futbolista colombiano se vio muy afectado con la derrota, hasta el punto de ‘romper’ en llanto, debido a lo difícil situación. Primero se captó con la cara tapada, poniéndose la camiseta por encima de la cabeza.

No obstante, a los pocos segundos, mientras caminaba por el campo, también protagonizó emotivo momento con James Rodríguez, a quien abrazó, charlaron y derramaron un par de lágrimas juntos; teniendo en cuenta que esta era una inigualable oportunidad para seguir con ‘vida’ en el Mundial.

Sumado a eso, se agarraba constantemente la camiseta y dejaba una sensación de resignación e impotencia, tratando de asimilar lo que estaba sucediendo, después del buen torneo que había hecho el combinado de nuestro país.

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De esta manera, Colombia se despide del Mundial, mientras que Suiza enfrentará el próximo sábado a Argentina, por los cuartos de final en este certamen mundialista.

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