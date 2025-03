La Selección Colombia femenina dio 'paliza' por 11-0 a Perú, en Copa América de futsal

Este miércoles 26 de marzo, la Selección Colombia femenina se enfrentó a Perú en la Copa América femenina, dándole una verdadera ‘paliza’ a las ‘incas’, que, aparte de encajar once anotaciones, no pudieron anotar ni un solo gol a las ‘cafeteras’, quienes fueron ampliamente superiores de inicio a fin.

Y es que, en solo la ´primera parte, el combinado de nuestro país ya iba ganando por 3-0, gracias al doblete de Angely Camargo, quien se ‘estrenó’ con una gran jugada colectiva y otro bombazo para poner arriba a la ‘tricolor’. Pero Nicole Mancilla no quedó fuera del baile y también marcó en la primera mitad.

Ya en el complemento la situación fue toda cuesta arriba para las peruanas, que vieron fútbol y efectividad total en su máxima expresión por parte de las colombianas, quienes marcaron ocho goles en el complemento, para liquidar la historia con un 11-0.

Acción de juego en el duelo entre Colombia vs. Perú, por Copa América de futsal femenina. Foto: Conmebol.

Para meterse en la pelea de goleadoras, las artilleras de la primera parte buscaron ampliar su repertorio y sí que lo hicieron. Por su parte, Mancilla terminó con cinco tantos, mientras que Camargo con cuatro. Además, Alejandra Apraez y Danna Rodríguez se unieron al festival de goles, anotando uno cada una, para cerrar la goleada.

Con este resultado, la 'tricolor' llegará al último encuentro de la fase de grupos, contra Argentina, con amplias opciones de clasificación a las 'semis' de la Copa América femenina de futsal; será importante repetir la actuación de este miércoles para asegurar su presencia en las finales.

Alineaciones:

Colombia (11): 1- Paula Valencia, 2- Laura Bustos, 3- Sonia Avendaño,13- Karen Torres, 14- Mariana Restrepo Triana.

Suplentes: 12- Nicole Cardona, 4- Isabella Mosquera, 5- Danna Rodríguez, 6- Alejandra Apraez, 7- Merlin Salcedo, (Capitana), 8- Angely Camargo, 9- Nicole Mancilla, 10- Melissa Jaimes, 11- Dayana Rivera.

Entrenador: Roberto Bruno

Perú (0): 1- Madelyne Huamani, 6- Ana Irina Alva, 7- Stephannie Vásquez, 11- Nayeli Conde, 14- Lucy Meza (Capitana).

Suplentes: 12- Joselyn Medrano, 2- Kely Peralta , 3- Rosa Mejía,4- Amparo Chuquival, 5- Keyly Peralta, 8- María Valentín, 9- Kiara Gonzáles, 10- Grace Soto , 13- Xiomara Escudero.

Entrenador: Francisco Melgar.

Acción de juego entre Colombia vs. Perú, en Copa América de futsal. Foto: Conmebol.

Goles:

PT: 6’ Angely Camargo (C), 14’ Nicole Mancilla (C), 18’ Angely Camargo (C). Resultado parcial: Colombia 3-0 Perú.

ST: 1’ Angely Camargo (C), 11’ Nicole Mancilla (C), 13’ Nicole Mancilla x2 (C), 15’ Alejandra Apraez (C), 16’ Angely Camargo (C), 19’ Danna Rodríguez (C), 19’ Nicole Mancilla (C).

Resultado final: Colombia 11-0 Perú.

Tarjetas:

ST: 15’ Amarilla para Xiomara Escudero (P).

Árbitra principal: Tayana Moreno (Venezuela).