Cómo quedó la tabla de la Liga Betplay II 2025, luego de Santa Fe 1-0 Envigado; Junior es líder

Con un gol iniciando el compromiso del atacante Angello Rodríguez, Santa Fe logró un trabajado triunfo 1-0 sobre Envigado y llegó a 12 puntos para ubicarse en la quinta posición de la tabla de la Liga Betplay II 2025 del fútbol profesional colombiano.

Junior de Barranquilla, que venció 2-1 en un partido con polémicas arbitrales a Atlético Bucaramanga, se mantiene en el liderato gracias a 17 unidades y una regularidad importante bajo la orientación del técnico Alfredo Arias.

Junior vs Bucaramanga - Foto: Bucaramanga Oficial

Así quedó la tabla de posiciones

1. Junior 17 puntos

2. Tolima 13 puntos

3. Medellín 13 puntos

4. Nacional 12 puntos

5. Santa Fe 12 puntos

6. Llaneros 11 puntos

7. Fortaleza 11 puntos

8. Pereira 11 puntos

9. Envigado 9 puntos

10. Equidad 9 puntos

11. Cali 9 puntos

12. Bucaramanga 7 puntos

13. Águilas Doradas 7 puntos

14. Boyacá Chicó 6 puntos

15. Alianza 6 puntos

16. Pasto 5 puntos

17. Unión Magdalena 5 puntos

18. América 4 puntos

19. Once Caldas 3 puntos

20. Millonarios 1 punto

¿Cuáles fueron los resultados de la fecha 7 de la Liga Betplay II 2025?

Cali 3- Unión Magdalena 1

Pereira 2- América 1

Alianza 0- Once Caldas 0

Águilas Doradas 2- Boyacá Chicó 0

La Equidad 2- Llaneros 1

Atlético Nacional 2- Fortaleza 2

Tolima 3- Millonarios 1

Junior 2- Bucaramanga 1

Pasto 1- Medellín 2

Santa Fe - Envigado



Próxima fecha de la Liga Betplay II 2025

22 de agosto

8:10 pm Llaneros vs. Deportivo Pasto

23 de agosto

2:00 pm Medellín vs. La Equidad

4:10 pm Envigado vs. Pereira

6:20 pm Fortaleza vs. Santa Fe

8:30 p.m. Millonarios vs. Junior

24 de agosto

2:00 pm Once Caldas vs. Tolima

4:10 pm Unión Magdalena vs. Alianza

6:20 pm América vs. Nacional

8:30 p.m. Bucaramanga vs. Águilas Doradas

25 de agosto

6:00 pm Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali