Cómo quedó la tabla de la Liga Betplay II 2025, luego de Santa Fe 1-0 Envigado; Junior es líder

Con un gol iniciando el compromiso del atacante Angello Rodríguez, Santa Fe logró un trabajado triunfo 1-0 sobre Envigado y llegó a 12 puntos para ubicarse en la quinta posición de la tabla de la Liga Betplay II 2025 del fútbol profesional colombiano.
Junior de Barranquilla, que venció 2-1 en un partido con polémicas arbitrales a Atlético Bucaramanga, se mantiene en el liderato gracias a 17 unidades y una regularidad importante bajo la orientación del técnico Alfredo Arias.
1. Junior 17 puntos
2. Tolima 13 puntos
3. Medellín 13 puntos
4. Nacional 12 puntos
5. Santa Fe 12 puntos
6. Llaneros 11 puntos
7. Fortaleza 11 puntos
8. Pereira 11 puntos
9. Envigado 9 puntos
10. Equidad 9 puntos
11. Cali 9 puntos
12. Bucaramanga 7 puntos
13. Águilas Doradas 7 puntos
14. Boyacá Chicó 6 puntos
15. Alianza 6 puntos
16. Pasto 5 puntos
17. Unión Magdalena 5 puntos
18. América 4 puntos
19. Once Caldas 3 puntos
20. Millonarios 1 punto
22 de agosto
8:10 pm Llaneros vs. Deportivo Pasto
23 de agosto
2:00 pm Medellín vs. La Equidad
4:10 pm Envigado vs. Pereira
6:20 pm Fortaleza vs. Santa Fe
8:30 p.m. Millonarios vs. Junior
24 de agosto
2:00 pm Once Caldas vs. Tolima
4:10 pm Unión Magdalena vs. Alianza
6:20 pm América vs. Nacional
8:30 p.m. Bucaramanga vs. Águilas Doradas
25 de agosto
6:00 pm Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali