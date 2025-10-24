La Selección Colombia femenina hizo respetar el Atanasio y venció 4-1 a Perú, por Liga de Naciones

Este viernes 24 de octubre, la Selección Colombia femenina debutó en la Liga de Naciones contra Perú, en el estadio Atanasio Girardot; esto, por el duelo correspondiente a la primera jornada.

Con doblete de Leicy Santos y anotaciones de Ivonne Chacón y Daniela Montoya, el combinado nacional goleó 4-1. Por su parte, Pierina Núñez anotó el descuento para las peruanas.

Con este resultado, la Selección Colombia femenina llega a tres unidades, en este inicio de la Liga de Naciones, que dan la clasificación a la Copa del Mundo femenil.

El próximo partido de la 'tricolor' el martes 28 de octubre, frente a Ecuador, en condición de visitante.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en la Liga de Naciones Conmebol?

Luego del buen inicio este viernes contra Perú, ahora la tricolor se medirá a Ecuador el próximo martes 28 de octubre, en Quito. Ese duelo será a las 6:00 pm (hora colombiana), y se podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol.