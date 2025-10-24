Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Árbitro fue agredido en cancha tras gol de Ángel Di María en Argentina; todo quedó en video

Árbitro fue agredido en cancha tras gol de Ángel Di María en Argentina; todo quedó en video

La lamentable escena se vio en el partido en el que Rosario Central fue visitante frente a Sarmiento de Junín por la fecha 13 de la liga de ese país.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Agresión a árbitro en Sarmiento vs. Rosario Central tras gol de Ángel Di María en Argentina.jpg
Alcanzaron a agarrar al sujeto.
Pantallazo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad