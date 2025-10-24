Árbitro fue agredido en cancha tras gol de Ángel Di María en Argentina; todo quedó en video

Ángel Di María volvió a ser figura en el fútbol argentino, al que regresó para quemar los últimos cartuchos de su carrera como profesional. Fue así como anotó de pena máxima el único gol del partido en el que su equipo se impuso 0-1 en condición de visitante sobre uno de los coleros del certamen.

Con el triunfo, Rosario Central, que contó con el volante colombiano Jáminton Campaz hasta el minuto 90, aseguró su presencia en la Copa Libertadores de 2026, mientras que la derrota siguió hundiendo a Sarmiento en la tabla de posiciones, en la que lucha por no descender.

El único tanto del encuentro disputado en la tarde del viernes 24 de octubre, en el inicio de la jornada, llegó en el minuto 84, motivo por el que el balón al fondo de la red sentenció el resultado del cotejo.



En consecuencia, los reproches no se hicieron esperar por parte del público local, que ve cómo su club cada vez se acerca más a la segunda división, algo que tiene los ánimos calientes.

Bajo ese contexto, en medio de clima caldeado y de desesperación, un aficionado de Sarmiento se metió al terreno de juego para agredir al árbitro de la contienda.



Hincha agregó a árbitro en Argentina tras gol de Ángel Di María

Los incidentes ocurrieron al final de la contienda, justo después de la anotación que escrituró el marcador del juego, instante en el que un aficionado burló el operativo logístico del estadio, llegó hasta la mitad de la cancha y encuelló al central del compromiso.

Todo fue captado por la cámara de la transmisión oficial de televisión, donde se apreció que el hecho no alcanzó a pasar a mayores gracias a que agentes de seguridad ingresaron al terreno de inmediato para llevarse al sujeto.

El invasor no se resistió a la hora de ser retirado, pero dejó al descubierto la falta de garantías que hay en ese escenario.

En video, el incidente completo: