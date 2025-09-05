Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia podría salir de Barranquilla; "hay interés", según Ramón Jesurún

La Selección Colombia podría salir de Barranquilla; "hay interés", según Ramón Jesurún

La casa de la escuadra ‘cafetera’ ha venido siendo el estadio Metropolitano de la capital atlanticense en los últimos años, pero su exclusividad no estaría garantizada.

Estadio Metropolitano de Barranquilla no sería casa exclusiva de la Selección Colombia.jpg
¿El Metropolitano podría dejar de ser casa de la Selección Colombia?
Foto: Gol Caracol.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 12:12 p. m.