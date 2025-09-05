Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿James Rodríguez se va de la Selección Colombia? "Hablé con él", filtró Ramón Jesurún

¿James Rodríguez se va de la Selección Colombia? "Hablé con él", filtró Ramón Jesurún

El volante cucuteño dejó el manto de duda con su gesto después del partido en el que la escuadra ‘cafetera’ consiguió la clasificación al Mundial de 2026.

James Rodríguez dejó duda sobre si seguirá en la Selección Colombia.jpg
¿James Rodríguez se retirará de la Selección Colombia?
Foto: FCF.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 09:41 a. m.