¿James Rodríguez se va de la Selección Colombia? "Hablé con él", filtró Ramón Jesurún

La Selección Colombia se impuso 3-0 en condición de local en el estadio Metropolitano de Barranquilla y consiguió su paso a la Copa del Mundo a una fecha del cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

Y aunque en el encuentro todo fue alegría y celebración para los dueños de casa debido a que arrastraban 6 presentaciones sin triunfos y se les agotaba el tiempo para obtener su cupo a la cita orbital, hubo un gesto de James Rodríguez que dejó con incertidumbre a más de uno cuando el escenario se desocupó.

El mediocampista zurdo, que es capitán del combinado patrio, vivió una jornada especial si se tiene en cuenta que en el minuto 31 abrió la senda del triunfo con el primer gol del encuentro y posteriormente, en el minuto 61, salió ovacionado del terreno cuando fue sustituido por Juan Fernando Quintero.

Pero la noche de Rodríguez no paró con el pitazo final y el abrazo con sus compañeros, ya que instantes después el creativo se sentó en la mitad de la cancha durante varios minutos, lo que dio pie para que se conjeturara al respecto.

Fue así como mientras unos consideraron que el futbolista se estaba despidiendo del Metropolitano al considerar que por sus 34 años de edad no afrontará otra Eliminatoria, otros apuntaron a que daría un paso al costado del elenco nacional debido a que el estado de salud de su padre es delicado y que se desvincularía del plantel para atenderlo.

En consecuencia, hubo pronunciamiento oficial sobre la situación del volante para dar claridad sobre su situación.



¿James Rodríguez se despidió de la Selección Colombia?

El encargado de calmar la agitación alrededor del capitán del equipo nacional fue Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, que manifestó en Blu Radio lo que dialogó con el jugador y lo que será de él con la Selección.

“Tendremos a James por mucho tiempo. Lo tenemos intacto y él es muy distinto a todos cuando se pone la camiseta de la Selección. Ojalá, Dios nos lo preserve en su salud física para tenerlo mucho tiempo. El sueño de él es estar en el Mundial y va a estar con toda seguridad, por sentido común lo puedo decir”, señaló en principio sobre la continuidad del ‘10’.

Y confirmó que Rodríguez hará parte del plantel en la visita a Venezuela del martes 9 de septiembre en el cierre de las Eliminatorias: “Hablé con él, lo vi tranquilo, comprometido y pensado en el partido contra Venezuela, al que viajarán los 26 jugadores concentrados en vuelo chárter. Va toda la delegación que está convocada”.

Resta esperar las decisiones que tome James para su futuro con la Selección Colombia porque, además de ser el capitán, muchos compromisos comerciales giran en torno a él y seguramente varias partes se tendrán que tener en cuenta para cualquier postura que se adopte.

En audio, las palabras de Ramón Jesurún (desde el minuto 9:54):