"La Selección Colombia se va a encontrar con Argentina en la final de Copa América y ganamos"

La Selección Colombia prepara los últimos detalles para su debut en la Copa América 2024, que será el próximo lunes frente a Paraguay, en la ciudad de Houston. Y en las horas previas se conocieron algunas declaraciones que favorecen al equipo liderado por el profesor Néstor Lorenzo, que llega precedido de buenos resultados en los partidos preparatorios con un 5-1 sobre Estados Unidos y 3-0 sobre Bolivia, dejando buenas impresiones y momentos de un buen fútbol.

Carlos 'el Pibe' Valderrama habló con 'Blog Deportivo', de ' Blu Radio', y dejó un mensaje de positivismo. "Ya lo dije, Colombia va a llegar a la final contra Argentina y le vamos a ganar al campéon del mundo. Ustedes saben que yo me arriesgo. Esto es fútbol, nosotros jugamos fútbol, jugamos bien. Acá estamos acompañando a la Selección, están jugando bien, no es por los partidos invicto. Suerte ganar uno, pero suerte invicto en 20 partidos, no eso no es así".