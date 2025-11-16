“Luis Díaz acá en Selección Colombia no tiene reemplazo, es el mejor jugador que tenemos”

Luis Díaz sumó un triunfo más con la Selección Colombia y otro partido más en el que mostró su calidad, esta vez en la victoria 2-1 sobre Nueva Zelanda en un duelo preparatorio disputado en el Chase Stadium, en Estados Unidos.

Y en medio de su buen momento muchos se preguntan quién es su reemplazo o el jugador que le pelea el puesto para darle un respiro en su posición, y el nombre de Johan Carbonero ha salido a la luz con dos goles en los más recientes partidos contra México y Nueva Zelanda, ganándose de a poco un lugar en el combinado dirigido por Néstor Lorenzo.



Luis Díaz es irremplazable en la Selección Colombia

Por eso, en 'D Sports' le preguntaron en zona mixta al habilidoso Johan Carbonero si él se veía como el reemplazo del guajiro, pero sorprendió con su respuesta y de paso mostró respeto por el nacido en Barrancas. "No, 'Lucho' acá no tiene reemplazo, es el mejor jugador que tenemos, cuando me toca saltar a la cancha trato de mostrar mi fútbol y gracias a Dios se me está dando la oportunidad con goles y muy contento por eso", aseguró el delantero del Internacional de Porto Alegre.

Ya en lo personal, el atacante de Santander de Qulichao, quien también pasa por un buen momento en el balompié brasileño se ilusiona con integrar la lista de convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Sí, la verdad que cualquier jugador quiere estar en una cita tan importante. Trabajamos para eso, ya es cuestión del profe y esperemos a ver qué pasa", declaró Johan Carbonero en zona mixta tras su gol para la victoria 2-1 contra Nueva Zelanda.

Johan Carbonero, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra Nueva Zelanda, en partido preparatorio AFP

Para terminar, el jugador del registro del Internacional de Porto Alegre hizo un análisis de su presente en la Selección Colombia y de lo que dejó el agónico triunfo sobre el combinado de Oceanía.

"Contento por la victoria del equipo, en lo personal feliz por tener minutos que es lo que quiero y pues por el gol. No había puesto cuidado con eso de mis goles al minuto 87, gracias a Dios las cosas se están dando, pero lo importante es que la Selección Colombia consiguió otro triunfo", aseveró Carbonero, quien de paso fue autocrítico porque no tuvieron su mejor presentación y dijo para Gol Caracol que "tenemos que estar pendientes, a la expectativa de los rivales, de no relajarnos y esperemos seguir en esta racha".