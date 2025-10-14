La Selección Colombia Sub-20, a hacer historia, se jugará con Argentina el paso a final del Mundial

La Selección Colombia Sub-20 y la de Argentina se juegan este miércoles en Santiago un lugar en la final del Mundial Sub-20 de Chile 2025, en un duelo sudamericano con cuentas pendientes al que ambas selecciones llegarán con sensibles bajas: sus principales figuras, Neyser Villarreal y Maher Carrizo, estarán ausentes por sanción.

Argentina, con seis títulos en 18 participaciones, no conquista un Mundial Sub-20 desde Canadá 2007 y llega a la semifinal bajo presión por recuperar la gloria juvenil. Colombia, presente en 12 ediciones, alcanzó su mejor resultado -el tercer lugar- en Emiratos Árabes Unidos 2003.

Ambas selecciones se cruzaron previamente en una Copa del Mundo de la categoría, en los octavos de final de la edición de Países Bajos 2005. El encuentro terminó 2-1 a favor de la Albiceleste, con goles de Lionel Messi y Julio Barroso en los minutos finales, que luego se consagró campeona del torneo.

Más recientemente, en el Sudamericano Sub-20 en Venezuela, a finales de enero, Colombia y Argentina se enfrentaron dos veces: empataron 1-1 en la fase de grupos y luego se midieron en el hexagonal final, que repartía los cuatro cupos al Mundial. Argentina ganó 1-0, terminó segunda y Colombia quedó tercera, mientras Brasil se coronó campeón.



2. Figuras fuera de combate

El nuevo enfrentamiento, programado para el miércoles en el Estadio Nacional a las 23H00 GMT, se disputará sin dos de los futbolistas más destacados del torneo.

Las suspensiones de los goleadores Neyser Villarreal y Maher Carrizo por acumulación de tarjetas amarillas obligan a Colombia y Argentina a replantear sus estrategias, privando a ambos combinados de sus principales referentes ofensivos.

Villarreal fue la gran figura de Colombia ante España, marcando una tripleta para el 3-2 en los cuartos de final, mientras que Carrizo anotó uno en la victoria 2-0 de Argentina frente a México.

Sin embargo, en ambos encuentros recibieron su segunda tarjeta amarilla, lo que les impedirá disputar la semifinal.

Colombia vs. Argentina por la semifinal del Mundial Sub-20 AFP

"Tenemos jugadores que pueden hacerlo igual o mejor que yo", aseguró Villarreal, quien con cinco goles comparte el liderazgo de la tabla de artilleros del Mundial con el mediocampista estadounidense Benjamin Cremaschi.

Carrizo, con tres tantos, lo sigue en el listado de goleadores. "Duele no estar pero somos un equipo y quien juegue sabrá dar lo mejor", comentó.

3. Armado del rompecabezas

Los técnicos César Torres, de Colombia, y Diego Placente, de Argentina, ya se conocen del reciente Sudamericano Sub-20, lo que le pone al partido un plus de estrategia y picante.

Torres deberá reorganizar su equipo por las bajas de Villarreal y del lateral Carlos Sarabia, también suspendido. Recupera al defensor central Simón García y espera contar con el volante Jordan Barrera, quien salió lesionado ante España.

"Hay que competir, pero hay que jugar con mucha inteligencia emocional, todo se define en la cancha. Hay un plan de juego que tenemos que seguir, creerlo, ir con certeza y con hambre a cada pelota, que se note que Colombia tiene hambre de triunfar", dijo Torres este martes en rueda de prensa.

En la orilla albiceleste, el DT Placente, campeón juvenil como jugador en Malasia 1997, también tiene soldados caídos.

Colombia Sub-20 vs Argentina - Fotos: AFP

Además de Carrizo y de Álvaro Montoro, fuera del resto del Mundial por fractura de clavícula ante Nigeria en octavos, el defensor central Valente Pierani sufrió un esguince de rodilla frente a México y probablemente tampoco estará disponible en caso de que Argentina alcance la final.

"La ausencia de Villarreal es importante porque es un gran jugador. Son muy potentes arriba, los delanteros son muy buenos, creo que en lo físico nos sacan ventaja, pero les trataremos de jugar como lo hicimos en el Sudamericano", afirmó Placente.