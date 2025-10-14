¿Por qué el partido de la Selección Colombia contra Nigeria está en riesgo de jugarse?

La Selección Colombia solo tiene ojos para el Mundial 2026. Por eso, después de que las Eliminatorias Sudamericanas hubieran llegado a su final, aprovechar cada partido preparatorio es clave. Prueba de ello fue lo ocurrido en octubre, donde enfrentó a México, al que le ganó 4-0, y a Canadá, firmando un empate 0-0. Allí, el técnico, Néstor Lorenzo, vio nuevos jugadores.

Justamente, el entrenador de la 'tricolor' felicitó a sus dirigidos por lo acontecido en el terreno de juego. "A pesar de ser contundentes contra México, los felicité por la fase defensiva, ya que ratificaron esa condición, de un equipo que no recibe goles, que le llegan poco. La verdad es que estoy conforme con el equipo, por como retrocedió y defendió", afirmó el estratega.

Pero no fue lo único que dijo en rueda de prensa. "La tarea de los arqueros, jugó David Ospina y Álvaro Montero, que hace rato no jugaban, lo hicieron bien los dos. Hay muchas cosas que vienen bien. Tenemos un medio campo con cuatro jugadores versátiles, como Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla y Richard Ríos", añadió, antes de elogiar a otros más.

"Me gustó lo de Yaser Asprilla también, porque encaró como me gustó a mí. Muchas conclusiones positivas. De cara al futuro seguir probando y generando estas sociedades. El balance es positivo. Hay competencia y más que algunos que son importantes no vinieron y, de seguro, estarán en noviembre", expresó el director técnico, que envió un mensaje a sus jugadores.



"La competencia está abierta y nadie tiene el puesto asegurado. Lo que vayan haciendo en los clubes, lo vemos semana a semana, eso es lo que nos da la sensación de traerlos a competir acá. Algunos han bajado el nivel, van, vienen, no se puede preparar el Mundial en los últimos 15 días, es desde ahora", dijo. No obstante, habría cambios para los juegos de noviembre.

James Rodríguez y Luis Díaz, figuras de la Selección Colombia, celebran un gol en un partido preparatorio AFP

Publicidad

En primera instancia, el 15 de dicho mes, a las 7:00 p.m., la Selección Colombia enfrentará a Nueva Zelanda, y, posteriormente, el 18, a las 8:00 p.m., medirá fuerzas con Nigeria. Pero esto cambiará, ya que los africanos se instalaron en el repechaje al Mundial 2026, lo que generó que el duelo preparatorio con la Selección Colombia se tenga que cancelar y hay detalles.

"Sobre Nigeria, vamos a ver qué dice la Federación de ellos, porque tienen un reglamento que no entiendo bien y no quedó entre los mejores terceros. No sé bien, pero se dice que van a ir al repechaje, así que vamos a buscar otro rival. Debemos aprovechar las fechas FIFA al máximo e ir con la intención de sacar conclusiones importantes para el Mundial", sentenció Néstor Lorenzo.



Respuesta de Néstor Lorenzo sobre el amistoso con Nigeria