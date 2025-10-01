Síguenos en::
Gol Caracol  / Selección Colombia  / "La Selección Colombia Sub-20 va a salir a matar en el juego contra Noruega"

"La Selección Colombia Sub-20 va a salir a matar en el juego contra Noruega"

La Selección Colombia Sub-20 atendió a los medios de comunicación y el defensor Siman García puso la lupa sobre Noruega, el rival de este jueves por la fecha 2 del Mundial de Chile 2025.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2025
Simón García, defensor de la Selección Colombia Sub-20.
Simón García, defensor de la Selección Colombia Sub-20.
Getty Images.

