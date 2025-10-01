“A James Rodríguez le quedan 6 partidos con León”; nuevo DT ya habló con él

La historia de James Rodríguez con el Club León de México estaría llegando a su fin, según se asegura en la prensa del país azteca, donde se dice que las partes no tendrían interés de renovación.

El contrato del zurdo de 34 años de edad está cerca de vencerse, pues solo firmó por la temporada 2025, y frente a la falta de grandes resultados, la directiva estaría pensando en replantear el rumbo del equipo.

De hecho, el timonazo ya empezó con la salida de Eduardo Berizzo, director técnico de argentino que de entrada le dio la titularidad la ‘cafetero’, le asignó la banda de capitán y que justificaba las acciones de este, como no haber hecho pretemporada en el segundo semestre, dato revelado en su momento por el propio entrenador.

Bajo esa luz, fue presentado el estratega local Ignacio Ambriz, que arribó con la misión de meter al equipo en la liguilla de final de año y retomar la senda del triunfo, ya que marcha en la casilla 11 de la Liga MX con una victoria en sus últimas 6 presentaciones.

Al respecto, medios de México afirman que aunque Ambriz le dará minutos a Rodríguez en lo que resta de 2025, no pedirá que el jugador siga en su plantel. Por ello se asevera que solo le quedan 6 partidos al colombiano.



“A James Rodríguez le quedan 6 partidos con León”

Así lo aseguró el sitio web Soy Fiera, especializado en información del elenco verde de Guanajuato, donde se apuntó que la no continuidad del futbolista para 2026 es prácticamente un hecho y que por ello solo le resta cumplir con las 6 jornadas que aún restan en la temporada regular, cifra que se podría ampliar si León avanza a la liguilla.

“Al no existir noticias concretas sobre una posible renovación, al exjugador del Real Madrid le quedan seis últimos partidos, a expensas de que León logre clasificar a la fase final”, señaló el texto.

Por ello, Rodríguez se despediría de su actual club en las siguientes contiendas, tras lo cual podría tener su futuro en la MLS de Estados Unidos:

- Octubre 4: León vs. Toluca

- Octubre 18: Santos vs. León

- Octubre 22: Atlas vs. León

- Octubre 25: León vs. Pumas

- Noviembre 1: América vs. León

- Noviembre 8: León vs. Puebla



Nuevo DT de León ya habló con James Rodríguez

Ignacio Ambriz llegó al conjunto verde declarando en rueda de prensa que debe tener trato especial con el jugador colombiano para comunicarle sus decisiones.

“Para mí James es un ser humano al que tengo que saber llegarle en mi forma de ser”, señaló.

Posteriormente, ya en el campo de entrenamientos, el timonel tuvo su primera reunión con el creativo, tal y como lo dejaron ver las redes sociales del club ‘esmeralda’, encuentro en el que el que el DT le habría dictado sus disposiciones para lo que falta del año.

Entre tanto, Rodríguez se alista con sus compañeros para recibir al Toluca el sábado 4 de octubre para posteriormente unirse a la Selección Colombia, con la que afrontará 2 amistosos en Estados Unidos: frente a Canadá y México, el 11 y 14 de octubre, respectivamente.