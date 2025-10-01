Revelan los 100 mejores jugadores del Siglo XXI, según prestigiosa revista; ¿y James Rodríguez?

La revista 'Four Four Two' compartió el ranking de los 100 mejores jugadores del Siglo XXI, un listado que ya genera debate entre los aficionados por los nombres elegidos y las ausencias notorias.

El Top 10 está encabezado por Lionel Messi, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, seguido de Cristiano Ronaldo, máximo goleador de esta era. En el tercer y cuarto lugar aparecen Andrés Iniesta y Xavi Hernández, símbolos del Barcelona que revolucionaron el fútbol con su estilo. Ronaldinho ocupa la quinta casilla, recordado por su magia y talento inigualable. Zinedine Zidane, Thierry Henry, Manuel Neuer, Kaká y Luis Suárez completan este selecto grupo que marcó huella en clubes y selecciones.

Lionel Messi, jugador argentino, en el partido de Inter Miami contra DC United, por la MLS AFP

En cuanto a representación colombiana, Radamel Falcao García es el único incluido en la lista, ocupando la posición 54, un reconocimiento a su brillante trayectoria en Europa, especialmente con Porto y Atlético de Madrid, donde dejó actuaciones memorables. Sin embargo, resulta llamativa la ausencia de James Rodríguez, actual jugador de León FC, quien brilló en el pasado en el Real Madrid y fue el goleador del Mundial de Brasil 2014 con la Selección Colombia.

Top 100 de los mejores jugadores del Siglo XXI. Four Four Two's.

