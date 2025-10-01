Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Revelan los 100 mejores jugadores del Siglo XXI, según prestigiosa revista; ¿y James Rodríguez?

Revelan los 100 mejores jugadores del Siglo XXI, según prestigiosa revista; ¿y James Rodríguez?

La publicación realizada por la revista 'Four Four Two' ha dividido opiniones por los nombres que conforman esta lista, donde solo aparece un colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
James Rodríguez co
James Rodríguez con Selección Colombia - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad