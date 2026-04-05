La Selección Colombia tuvo un debut en 'tablas', por el Sudamericano Sub-17; empate 0-0 con Ecuador

Este domingo 5 de abril, la Selección Colombia Sub-17 inició su camino en el Sudamericano, igualaron 0-0 frente a una Ecuador, que venía de vencer por 2-1 a Paraguay en la primera jornada.

Y es que, desde el primer minuto del encuentro, se comprobó que este juego iba a ser de mucha fricción, inteligencia, paciencia y pocos espacios, debido a que ninguna selección iba a regalar absolutamente nada; teniendo en cuenta que este torneo define muchas cosas.

Además, siendo un formato de puntos, cada unidad cuesta y al final influye, al momento de definir los finalistas, que pelearán el cupo por ir a la Copa del Mundo de la categoría, además de disputar ‘mano a mano’ el trofeo.

A eso las pocas opciones de gol por parte de ambos equipos. Sin embargo, en su intención de ganar, a los trece minutos de juego Santiago Vallecilla exigió al guardameta ecuatoriano, tras un cabezazo potente.



De ahí, hasta el tiempo adicional de la primera parte, poca acción hubo en ambas áreas. Solo un remate de Derick Pabón, quien pudo abrir el marcador a favor de Ecuador ante del entretiempo.

Acción de la Selección Colombia Sub-17 vs. Ecuador en el Sudamericano de la categoría, en Paraguay. X de @LaTri

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Ya en el complemento, a los 49 minutos de partido, Nixon Ayoví, vio la doble tarjeta amarilla, que le provocó la expulsión; de esta manera, dejó por más de cuarenta minutos a la ‘tri’ con un futbolista menos en el terreno de juego.

Sin embargo, pese a estar en desventaja en la cancha, los ecuatorianos estuvieron muy cerca de anotar el primer tanto del compromiso, por medio de un remate de más de 40 metros de distancia. Por fortuna, el guardameta Luigi Ortiz salvó a la Selección Colombia.

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Después de ahí, el combinado ‘tricolor’ buscó la apertura del marcador posicionando a varios jugadores en ataque, pero, pese a los más de seis minutos de adición que se jugaron, al final los colombianos no pudieron marcar la diferencia. Todo fue 0-0.

De esta manera, la Selección Colombia sumó una unidad en su primera aparición del Sudamericano, quedando instalada en la cuarta posición; solo por encima de Paraguay.

El siguiente encuentro de los 'cafeteros' será el próximo martes 7 de abril contra Chile, correspondiente a la tercera jornada del certamen continental. Este encuentro tendrá la transmisión de www.golcaracol.com, a las seis de la tarde, hora colombiana.