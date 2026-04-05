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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia tuvo un debut en 'tablas', por el Sudamericano Sub-17; empate 0-0 con Ecuador

La Selección Colombia tuvo un debut en 'tablas', por el Sudamericano Sub-17; empate 0-0 con Ecuador

El combinado 'tricolor' igualó a ceros, este domingo, en el duelo correspondiente a la segunda jornada del grupo A, en el Sudamericano Sub-17. Todo fue 0-0.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Acción de juego en el duelo entre la Selección Colombia vs. Ecuador, por el Sudamericano Sub-17.
Acción de juego en el duelo entre la Selección Colombia vs. Ecuador, por el Sudamericano Sub-17.
Foto: FCF.

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