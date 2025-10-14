Barcelona y la camiseta con la que jugará el clásico frente a Real Madrid; novedoso diseño

El artista británico Ed Sheeran y el logotipo de su nuevo álbum 'Play' serán los protagonistas de la camiseta que el Barcelona vestirá en el clásico del próximo día 26 de octubre, mientras que el equipo femenino la estrenará una semana antes, el 19 de octubre ante el Granada.

Será el séptimo cambio de logotipo en la camiseta del Barça con motivo de un clásico, algo habitual desde que la entidad azulgrana tiene un acuerdo de patrocinio con la plataforma de 'streaming' 'Spotify', que también da nombre a su estadio.

En la camiseta figura la inscripción 'Play' en amarillo junto al pecho, precedido por un triángulo que simboliza el símbolo en los diferentes reproductores.

Sheeran tiene más de 92 millones de oyentes mensuales en Spotify y ha colocado 14 canciones en el 'Billions Club', la colección de temas con más de mil millones de reproducciones en la plataforma.



'Play' es el octavo álbum del británico, un trabajo que nace de la alegría de vivir y que está inspirado por los sonidos e historias que Sheeran ha recogido alrededor del mundo.

Según una nota conjunta del Barça y de Spotify, este espíritu de explorar diferentes culturas y conectar comunidades de seguidores está "naturalmente alineado con la huella global que ha caracterizado al FC Barcelona a lo largo de los años en su proyección internacional".

Sheeran es un enamorado del fútbol y de la ciudad de Barcelona. El británico toma el relevo de Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake, artistas que le precedieron en el pecho de la camiseta del FC Barcelona durante los últimos clásicos.

Como es habitual, el club catalán también pondrá a la venta camisetas y ropa 'lifestyle' de edición limitada a partir de este miércoles, aunque en preventa desde esta misma noche.

"Ver mi nuevo disco, Play, en la camiseta del Barça es uno de esos momentos que me cuesta creer. He amado el fútbol toda mi vida, así que llevar mi música a un escenario tan icónico y compartirla con los aficionados de todo el mundo significa mucho para mí", ha asegurado Sheeran, en unas declaraciones ofrecidas por el FC Barcelona.

Ed x New kit: A love story at first sight 👀🩷

El delantero Robert Lewandowski recuerda que las canciones de Sheeran forman parte de la lista de reproducción en el vestuario del equipo.

