Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Barcelona y la camiseta con la que jugará el clásico frente a Real Madrid; novedoso diseño

Barcelona y la camiseta con la que jugará el clásico frente a Real Madrid; novedoso diseño

El cuadro 'culé' hizo reciente e importante anuncio de cara al encuentro frente a los 'merengues' por el 'superclásico' del fútbol español; aquí todos los detalles.

Por: EFE
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Marcus Rashford celebrando un gol del Fútbol Club Barcelona, en La Liga
Marcus Rashford celebrando un gol del Fútbol Club Barcelona, en La Liga
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad