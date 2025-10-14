¡A lo Efraín Juárez!; Policía intentó detener a jugador, previo a duelo de Eliminatorias

La Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) denunció este lunes que la policía de Costa Rica trató de detener a uno de sus jugadores previo al partido que ambos equipos disputaron por la cuarta fecha de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

La instancia aseguró que el incidente afectó el desempeño de la selección nicaragüense, que perdió 4-1 el encuentro, y exigió a la FIFA investigar los hechos.

Según la Fenifut, minutos antes del inicio del partido en el Estadio Nacional en San José, policías costarricenses, acompañados de autoridades judiciales, trataron de "notificar" a un jugador "sobre el proceso legal relacionado con una supuesta pensión alimenticia".

"Dicha actuación, que incluyó la presencia de al menos nueve agentes policiales con la intención de proceder a una detención, generó un ambiente de tensión, desconcierto e inestabilidad tanto en el jugador como en todo el plantel", añade la federación nicaragüense en un comunicado.



📢⚠️ En un comunicado oficial de tres páginas, la @Fenifutnica calificó como «absolutamente inapropiadas» las circunstancias en que se desarrolló el operativo https://t.co/kbgtiCY618 pic.twitter.com/LUZZTW3ltw — Nicaragua Investiga (@nicaraguainvest) October 14, 2025

La nota, publicada en X, no especifica de qué jugador nicaragüense se trata.

Con la derrota 4-1 ante Costa Rica, Nicaragua queda prácticamente sin ninguna opción de clasificar para el Mundial de Norteamérica en 2026.

Según la Fenifut, el equipo lleva desde el pasado sábado en Costa Rica, sin que ninguna autoridad haya presentado ningún reclamo hasta momentos antes de iniciar el partido.

"Resulta por tanto, inaceptable e injustificable que la actuación policial y judicial se haya ejecutado justo momentos antes del inicio del compromiso deportivo, afectando directamente la concentración y el desempeño" de la selección nicaragüense, dice el comunicado.

La Federación Nicaragüense de Fútbol exigió que este hecho "sea investigado por las autoridades deportivas competentes y la propia FIFA".

⚠️🇳🇮 Byron Bonilla casi no juega ante Costa Rica



Minutos antes del partido, la Fuerza Pública de Costa Rica iba a arrestar al jugador Byron Bonilla, quien juega con Nicaragua pero posee doble nacionalidad, por no pagar pensión alimenticia. Finalmente, logró un acuerdo que le… pic.twitter.com/gCj7j5TS29 — Despacho 505 Nicaragua (@despacho505) October 14, 2025

Evidentemente, esta noticia le ha dado la vuelta al mundo, ya que es una situación curiosa y polémica; además, en el contexto de que se está jugando un cupo a la Copa del Mundo, es claro que hay muchos intereses de por medio en esta situación.