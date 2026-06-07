La Selección Colombia y un aprobado en el último examen antes del Mundial 2026; 2-0 sobre Jordania

La Selección Colombia venció 2-0 a Jordania, en el cierre de su preparación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Los dos tantos fueron convertidos por Jhon Arias, uno destacados del duelo internacional.

En la ciudad de San Diego, el seleccionado colombiano salió con la intención de atacar y poner las condiciones, ante un buen número de seguidores que se dejaron ver en las gradas del estadio Snapdragon Stadium vestidos de amarillo.

El equipo de Néstor Lorenzo se tardó un poco en generar posibilidades, y tomar el control, aunque se tuvo el balón, solamente hasta los minutos finales llegaron las posibilidades.

Los jordanos incomodaron en la zona media y marcaron, a la par intentaron salidas rápidas, tratando de sorprendes los predios del arquero Camilo Vargas.

Sin embargo, al minuto 40, el que apareció para dar luces fue James Rodríguez, quien puso una habilitación en plena área para que Jhon Arias definiera, abriendo el tanteador en territorio estadounidense. Festejo de los nuestros en el terreno de juego y también en las gradas,



Posterior a ese tanto, el que pisó área contraria fue Gustavo Puerta, quien remató de media distancia y llevó algo de peligro, antes de que se fuera la primera parte. Hay que indicar que nuevamente, tal y como pasó contra Costa Rica, el jugador de 22 años del Racing de España mostró personalidad, empuje, buena ubicación y fue complemento ideal para Jefferson Lerma.

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Para apuntar también que Luis Díaz intentó por la banda, realizó sus descolgadas por la banda izquierda, pero no contó con posibilidades de anotar, ya para el ST fue reemplazado. Los fanáticos de nuestro país lo ovacionaron una y otra vez, casi cada vez que tocó la pelota.

Ya para el complemento, vinieron las sustituciones de Lorenzo, quien mandó a la cancha a

Montero, Ditta, Ríos, Campaz, Hernández y Santiago Arias. Se marcharon al camerino Vargas, Sánchez, Puerta, Muñoz, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

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Y Colombia se mantuvo con el control del balón y James volvió a decir presente, con otro acertado pase para 'Santi' Arias, quien centró y en el punto penalti atacó el espacio Jhon Arias, para mandar el balón al fondo de la red. Celebración y caras alegres de nuestras figuras.

Jhon Arias, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra Jordania, previo al Mundial 2026 AFP

El ejercicio del cuerpo técnico siguió su curso, así le dio opciones y movimiento casi a todos sus jugadores. Hubo tiempo para darle ingreso a Juan Fernando Quintero y Jorge Carrascal y a los pocos instantes también jugó el zaguero Yerry Mina.

Los jordanos nunca desfallecieron y en los instantes finales generaron peligro en el arco defendido por Álvaro Montero.

Ya lo demás fue dejar que se agotara el tiempo, los jugadores se dedicaron a tocar el balón de un lado a otro y de esa forma la Selección Colombia quedó lista para su participación en el Mundial 2026. Los seguidores dejaron bajar ovaciones desde las tribunas y le entregaron cariño a sus ídolos, que ya pondrán la mira puesta en el debut frente a Uzbekistán, el próximo 17 de junio en México, en la primera fecha del grupo K.