Vea el segundo gol de Jhon Arias contra Jordania; gran jugada de la Selección Colombia

Jhon Arias se vistió de goleador. Este domingo 7 de junio, en el juego preparatorio entre la Selección Colombia y Jordania, firmó un doblete. El primero de ellos fue al minuto 41 y, posteriormente, volvió a reportarse al 55'. Este último tanto llegó, tras una buena acción colectiva, donde varios participaron.

James Rodríguez se hizo con el esférico, levantó la cabeza y filtró un pase por la banda derecha, donde apareció Santiago Arias. El lateral controló, gracias a que Jefferson Lerma abrió las piernas y dejó pasar la pelota, adentro del área, envió un centro y el extremo de Palmeiras definió de cabeza.

Selección Colombia AFP

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