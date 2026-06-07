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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea el segundo gol de Jhon Arias contra Jordania; gran jugada de la Selección Colombia

Vea el segundo gol de Jhon Arias contra Jordania; gran jugada de la Selección Colombia

James Rodríguez, Jefferson Lerma y Santiago Arias se juntaron y dejaron el balón servido para que Jhon Arias inflara las redes, firmando su doblete, previo al Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jun, 2026
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Jhon Arias, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra Jordania, previo al Mundial 2026
Jhon Arias, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra Jordania, previo al Mundial 2026
AFP

Jhon Arias se vistió de goleador. Este domingo 7 de junio, en el juego preparatorio entre la Selección Colombia y Jordania, firmó un doblete. El primero de ellos fue al minuto 41 y, posteriormente, volvió a reportarse al 55'. Este último tanto llegó, tras una buena acción colectiva, donde varios participaron.

Selección Colombia
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Selección Colombia 2-0 Jordania; reviva el triunfo de la 'tricolor' en su último juego de preparación

James Rodríguez se hizo con el esférico, levantó la cabeza y filtró un pase por la banda derecha, donde apareció Santiago Arias. El lateral controló, gracias a que Jefferson Lerma abrió las piernas y dejó pasar la pelota, adentro del área, envió un centro y el extremo de Palmeiras definió de cabeza.

Selección Colombia
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AFP

Vea el segundo gol de Jhon Arias, con Colombia vs. Argelia, previo al Mundial 2026

Jhon Arias, delantero de la Selección Colombia, anotó el único gol contra Croacia, en partido previo al Mundial 2026
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Jhon Arias firmó doblete con Palmeiras en la Copa Libertadores.
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