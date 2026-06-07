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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Díaz perdonó a Jordania; la opción de gol que falló en el partido preparatorio

Luis Díaz perdonó a Jordania; la opción de gol que falló en el partido preparatorio

En un partido cerrado, con pocas chances en las áreas, el delantero de la Selección Colombia, Luis Díaz, pudo haber inflado las redes, pero se demoró en definir.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jun, 2026
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Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Jordania, previo al Mundial 2026
Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Jordania, previo al Mundial 2026
AFP

Luis Díaz es el jugador más peligroso y desequilibrante de la Selección Colombia. Cada vez que se hace con el balón, da la sensación de que algo va a pasar. Así ocurrió este domingo 7 de junio, en el último partido preparatorio previo al Mundial 2026, enfrentando a Jordania. Sin embargo, perdonó en los metros finales.

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Cuando transcurría el minuto 32, ganó en velocidad, atacando la espalda de la defensa rival, y se fue en solitario. Cuando parecía que iba a inflar las redes, se demoró en definir y los oponentes llegaron para marcarlo. Finalmente, perdió el esférico y dilapidó una clara opción para inflar las redes.

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, celebra un gol previo al Mundial 2026
Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, celebra un gol previo al Mundial 2026
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