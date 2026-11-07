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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Jhon Arias, sorprendido con las "nuevas caras" de la Selección Colombia; "eso es complejo"

Jhon Arias, sorprendido con las "nuevas caras" de la Selección Colombia; "eso es complejo"

La Selección Colombia está atravesando por una época de recambio y, por eso, Néstor Lorenzo le ha dado la oportunidad a otros jugadores diferentes a los habituales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Jhon Arias, jugador de la Selección Colombia, en un partido del Mundial 2026
Jhon Arias, jugador de la Selección Colombia, en un partido del Mundial 2026
AFP

La renovación de la Selección Colombia sigue dando de qué hablar y uno de sus referentes habló sobre el rendimiento de los futbolistas que empiezan a abrirse camino en el equipo nacional. Jhon Arias, quien hace parte de los habituales convocados por Néstor Lorenzo, destacó el nivel de los nuevos integrantes de la 'tricolor' y reconoció que dar los primeros pasos en el combinado patrio no es una tarea sencilla.

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En entrevista exclusiva con 'DITU', de Caracol Televisión, el mediocampista habló sobre las sensaciones que le han dejado los jugadores que se han incorporado al grupo y valoró la manera en la que han respondido a este nuevo desafío.

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"De los nuevos, a todos los he visto bien. La primera vez en la Selección no es fácil y es compleja, más en los momentos donde se tiene tanta gente nueva, pero lo hicieron de gran manera", aseguró Arias.

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Las declaraciones del futbolista colombiano reflejan uno de los retos que enfrenta el cuerpo técnico: integrar nuevos nombres, darles confianza y conseguir que se adapten rápidamente a una dinámica de competencia en la que la exigencia es permanente.

En las últimas convocatorias, Néstor Lorenzo ha abierto espacio para futbolistas que buscan ganarse un lugar en el equipo nacional. Entre los nombres que han aparecido en este proceso están Samuel Velásquez, Kevin Andrade, Jhon Solís, Matías Orozco y Camilo Durán, entre otros.

Jhon Arias, jugador de la Selección Colombia, en medio del Mundial 2026
Jhon Arias, jugador de la Selección Colombia, en medio del Mundial 2026
AFP

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Se trata de jugadores que tienen la oportunidad de mostrar sus condiciones y competir por un espacio en una Selección que busca ampliar sus alternativas y fortalecer su recambio generacional.

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Para Arias, uno de los aspectos más importantes es la capacidad de adaptación de estos futbolistas, especialmente cuando deben afrontar sus primeras experiencias en un entorno de tanta responsabilidad como el equipo nacional.

El propio Jhon Arias también hace parte de la convocatoria anunciada por Néstor Lorenzo para los partidos frente a Chile, programados para el 13 y el 17 de noviembre. El primer compromiso se disputará en Cali y el segundo tendrá lugar en Santiago.

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Estos encuentros serán una nueva oportunidad para que los jugadores con mayor recorrido acompañen a quienes empiezan a construir su historia con la camiseta de Colombia.

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