Jhon Arias le habló de frente a los hinchas de Selección Colombia; "hay que tener paciencia"

La Selección Colombia atraviesa una etapa de renovación y uno de sus referentes salió a enviarle un mensaje a los aficionados. Jhon Arias, habitual protagonista en el equipo nacional, habló sobre la llegada de nuevos jugadores y pidió paciencia para acompañar el crecimiento de un grupo que busca consolidarse de cara a los próximos retos.

En entrevista exclusiva con 'DITU', de Caracol Televisión, el futbolista colombiano destacó el talento de los jóvenes que se han ido sumando al proceso y explicó que la adaptación de tantas caras nuevas requiere tiempo y respaldo.

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"Cuando se tiene un grupo con tantas caras nuevas, es momento de tener paciencia, en especial con todos los jóvenes que están llegando y uniéndose a este grupo. Cada uno de ellos tiene mucho talento", expresó Arias.

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Sus palabras llegan en un momento importante para la 'tricolor', que continúa trabajando en la consolidación de una nueva generación de futbolistas, sin perder de vista la experiencia de quienes ya tienen recorrido con la camiseta nacional.



Más allá del proceso de renovación, el extremo dejó claro que el objetivo del equipo siempre debe ser competir para ganar. Para el jugador, los próximos compromisos representan una oportunidad para mostrar avances colectivos y responder a las expectativas de los aficionados.

Jhon Arias, jugador de la Selección Colombia, en un partido del Mundial 2026 AFP

"El objetivo principal es ganar, demostrar el crecimiento del grupo y reafirmar las personas que hacemos parte. Sería un buen gesto con la gente que va al partido y quienes están pendientes de la Selección, que ganemos y lo hagamos jugando bien", agregó el futbolista.

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El mensaje del jugador también coincide con el anuncio de la nueva convocatoria de Néstor Lorenzo. El seleccionador argentino dio a conocer la lista de futbolistas llamados para los compromisos frente a Chile, programados para el 13 y el 17 de noviembre.

El primero de estos encuentros se disputará en Cali, mientras que el segundo tendrá lugar en Santiago de Chile. Jhon Arias aparece entre los convocados y será una de las piezas de experiencia con las que contará el cuerpo técnico para afrontar estos partidos.