Las fortalezas de Daniel Arcila, nueva joya de la Selección Colombia; "es determinante"

Daniel Arcila vive una nueva etapa de su carrera tras debutar con gol en la Selección Colombia. El volante dio el salto al fútbol mexicano, fichando por León, sin embargo, su proceso de formación fue en Envigado, una de las mejores canteras de nuestro país. Allí coincidió con Andrés Orozco, exjugador y entrenador que lo acompañó durante varios años en diferentes roles dentro de la institución antioqueña.

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Orozco recordó cómo fueron los primeros años de Arcila en el club y aclaró que su proceso no estuvo a cargo de una sola persona: “Primero hay que decir que yo no soy el único que ha formado a Daniel Arcila. Él llegó a los 11 años al club; casualmente lo trajo Wilson James junto con Jesús Betancourt. Estamos hablando de una formación en la que yo tuve cercanía con él durante unos siete u ocho años, en diferentes roles: fui coordinador, interino, entre otros cargos. Es un muchacho con unas condiciones naturales, con un talento de nacimiento, muy capaz, determinante, competidor como él solo, pero sobre todo ha crecido en el tema actitudinal. Un muchacho diferente, que sabe para dónde va, que quiere, y que afortunadamente todos esos problemas que tuvo como adolescente, en su momento, los ha ido mejorando poco a poco. Está con su pareja allá en León. Eso habla muy bien de lo que él ha aprendido. Con ese talento va a llegar a donde sea. Con Envigado terminó corriendo hasta 11 km por partido. Es extremo, pero puede jugar de media punta. A él le gusta finalizar las jugadas; es determinante”.

Daniel Arcila con la Selección Colombia. Getty Images.

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El camino hacia el profesionalismo tampoco fue sencillo para el futbolista. Orozco contó: “Cuando pasó el equipo sub-20 al profesional, muchos entrenadores no le daban bola o no confiaban en él, y nosotros fuimos el paño de lágrimas de esas frustraciones que sentía en el momento, pero eso le ayudó a crecer”.

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Aquella generación de Envigado consiguió un título histórico, aunque varios jugadores no continuaron sus carreras al llegar al equipo profesional. “Toda esa camada de Envigado que quedó campeona, por primera y única vez, del Nacional sub-20 sufrió un choque, porque muchas veces no se adaptan a las exigencias del entrenador. En mi caso, pues yo soy muy cercano a ellos. Varios decidieron dejar el fútbol y Daniel fue el único de los que siguió”.



Finalmente, Orozco recordó a otros jugadores que fueron convocados por Lorenzo en esta fecha FIFA. “Cuando jugamos el torneo Nacional sub-20 enfrentamos muchas veces a Nacional, y ahí estaban Jhon Solís, Samuel Velásquez y Óscar Perea, jugadores que están despuntando de muy buena manera. Y es bueno, porque fueron 15 días de partidos: solo los tres partidos", concluyó.