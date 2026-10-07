Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero preocupa en Boca Juniors, tras paso por Selección Colombia; “es contraproducente”

Álvaro Montero preocupa en Boca Juniors, tras paso por Selección Colombia; “es contraproducente”

El arquero guajiro Álvaro Montero solamente atajó en el primer partido preparatorio de la Selección Colombia, y en Argentina hay inquietud por la condición en la que pueda regresar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de oct, 2026
Comparta en:
Álvaro Montero Boca Juniors
Álvaro Montero, arquero colombiano de Boca Juniors
Boca Juniors Oficial

A pesar de la petición de Boca Juniors a Néstor Lorenzo para que no convocara a Álvaro Montero por los compromisos en el fútbol argentino que tenían, y sabiendo lo importante que se ha vuelto el arquero guajiro, el DT de la Selección Colombia dejó claro que no se podría, ya que hace parte del proceso que está adelantando en el combinado nacional, algo que de cierta manera 'afectó' al equipo 'xeneize'.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Por eso, en Argentina detallan que preocupa la poca actividad deportiva que tuvo el guardameta, quien solamente disputó el compromiso frente a México, que terminó 1-1. Contra Paraguay atajó Aldair Quintana, y en la noche de martes en el triunfo 1-0 sobre Perú, estuvo Kevin Mier.

Publicidad

Últimas noticias

'Cucho' Hernández, colombiano del Real Betis.
Colombianos en el exterior

'Cucho' Hernández, de los mejores delanteros en Europa; aparece en estadística que lidera Mbappé

Lamine Yamal y Johan Mojica.
Colombianos en el exterior

Lamine Yamal y Johan Mojica se reencuentran: siete duelos y una historia con cuentas pendientes

En el medio 'TyC Sports' dedicaron una extensa nota para detallar el plan que habría en Boca Juniors, especialmente por su técnico, para tener a Álvaro Montero en el mismo nivel con el que se fue a la Selección Colombia. "Pese a que Rodolfo Arruabarrena todavía mantiene algunas dudas con respecto a quiénes descansarán el próximo viernes frente a Instituto teniendo en cuenta que el martes 13 de octubre comienza la serie frente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana, Montero tiene muchas chances de ser titular", detallaron en el citado diario, este miércoles.

Daniel Arcilla Selección Colombia
Selección Colombia

¿Quién es Daniel Arcila, jugador que debutó y marcó gol con la Selección Colombia?

Publicidad

De hecho, en el cono sur son conscientes que al estar en Miami será un trayecto extenso para el guardameta colombiano, pero quieren que tenga continuidad, porque lleva varios días sin ella.

"Pese al largo viaje desde Estados Unidos hacia la Argentina, el guardameta no tiene actividad desde el 26 de septiembre y, si no ataja contra la Gloria, tendría casi tres semanas de inactividad al arrancar la llave ante el conjunto brasileño, aspecto que sería contraproducente", puntualizaron.

Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026
Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026
Getty Images

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Y en Boca Juniors ya van pensando en lo que podría ser en las siguientes fechas y una probable convocatoria de Álvaro Montero, que dejaría a los 'xeneizes' sin su arquero titular, para un duelo clave en la temporada. "Cabe remarcar que si Néstor Lorenzo vuelve a convocarlo para la próxima fecha FIFA, Boca podría perderlo para la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, ya que la organización determinó que el encuentro se disputará el sábado 14 de noviembre", finalizaron.

Publicidad

Cabe recordar que, el experimentado arquero ha ido de menos a más en el cuadro argentino, volviéndose pieza clave con sus atajadas, en definiciones de penaltis y siendo figura en competiciones locales e internacionales.

Selección Colombia
Gol Caracol

La Selección Colombia y su puesto en el ránking FIFA, tras partidos contra México, Paraguay y Perú

Juan Manuel Rengifo, jugador de Selección Colombia.
Selección Colombia

¿Quién es Juan Manuel Rengifo, de buena nota en Selección Colombia?

Relacionados

Álvaro Montero

Boca Juniors

Selección Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad