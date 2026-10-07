Álvaro Montero preocupa en Boca Juniors, tras paso por Selección Colombia; “es contraproducente”

A pesar de la petición de Boca Juniors a Néstor Lorenzo para que no convocara a Álvaro Montero por los compromisos en el fútbol argentino que tenían, y sabiendo lo importante que se ha vuelto el arquero guajiro, el DT de la Selección Colombia dejó claro que no se podría, ya que hace parte del proceso que está adelantando en el combinado nacional, algo que de cierta manera 'afectó' al equipo 'xeneize'.

Por eso, en Argentina detallan que preocupa la poca actividad deportiva que tuvo el guardameta, quien solamente disputó el compromiso frente a México, que terminó 1-1. Contra Paraguay atajó Aldair Quintana, y en la noche de martes en el triunfo 1-0 sobre Perú, estuvo Kevin Mier.

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En el medio 'TyC Sports' dedicaron una extensa nota para detallar el plan que habría en Boca Juniors, especialmente por su técnico, para tener a Álvaro Montero en el mismo nivel con el que se fue a la Selección Colombia. "Pese a que Rodolfo Arruabarrena todavía mantiene algunas dudas con respecto a quiénes descansarán el próximo viernes frente a Instituto teniendo en cuenta que el martes 13 de octubre comienza la serie frente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana, Montero tiene muchas chances de ser titular", detallaron en el citado diario, este miércoles.

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De hecho, en el cono sur son conscientes que al estar en Miami será un trayecto extenso para el guardameta colombiano, pero quieren que tenga continuidad, porque lleva varios días sin ella.



"Pese al largo viaje desde Estados Unidos hacia la Argentina, el guardameta no tiene actividad desde el 26 de septiembre y, si no ataja contra la Gloria, tendría casi tres semanas de inactividad al arrancar la llave ante el conjunto brasileño, aspecto que sería contraproducente", puntualizaron.

Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026 Getty Images

Y en Boca Juniors ya van pensando en lo que podría ser en las siguientes fechas y una probable convocatoria de Álvaro Montero, que dejaría a los 'xeneizes' sin su arquero titular, para un duelo clave en la temporada. "Cabe remarcar que si Néstor Lorenzo vuelve a convocarlo para la próxima fecha FIFA, Boca podría perderlo para la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, ya que la organización determinó que el encuentro se disputará el sábado 14 de noviembre", finalizaron.

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Cabe recordar que, el experimentado arquero ha ido de menos a más en el cuadro argentino, volviéndose pieza clave con sus atajadas, en definiciones de penaltis y siendo figura en competiciones locales e internacionales.