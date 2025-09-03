"Yo veo a James Rodríguez pensando en el Mundial de 2026 con la Selección Colombia"

Falta poco para que la Selección Colombia vuelva a jugar en condición de local por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Este jueves 4 de septiembre, el combinado nacional recibirá a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en un partido correspondiente a la fecha 17 del certamen clasificatorio.

Previo al compromiso, el técnico Néstor Lorenzo y el arquero David Ospina comparecieron en rueda de prensa, donde hablaron de la actualidad del equipo, del momento que atraviesan los referentes y de la importancia de sumar los tres puntos en casa. Entre los temas más relevantes estuvo la situación de James Rodríguez, capitán de la selección y protagonista de declaraciones tanto de su entrenador como de su compañero.

¿Se viene el último partido de James en la Selección?

James Rodríguez, en entrenamiento con la Selección Colombia Foto: Gol Caracol

David Ospina, que recientemente cumplió 37 años y es el jugador con más partidos disputados en la historia del equipo nacional, fue consultado sobre la posibilidad de que este tramo de Eliminatorias sea el último de su carrera con la Selección Colombia. El portero manifestó que mantiene la motivación intacta, aunque no descartó que pueda estar cerca del cierre de su ciclo.

“Puede pasar (último partido). Quiero disfrutarlo al máximo, quiero seguir aportando lo más que pueda para la selección, para mis compañeros y poder conseguir el objetivo en estos juegos que vienen y ya tendremos el tiempo para tomar decisiones”, expresó el guardameta de Atlético Nacional.

Ospina también dedicó palabras de reconocimiento a James Rodríguez, con quien comparte desde hace más de una década en el equipo nacional. “Con James tenemos una hermandad y venimos trabajando desde hace tiempo. Siempre hablamos de muchísimas cosas y tenemos mucha cercanía y tenemos que ser realista de muchas situaciones, y hay ciclos que se van terminando, jugadores jóvenes que van llegando y eso hace parte de la vida, hace parte del crecimiento”, señaló.

Por su parte, Néstor Lorenzo fue enfático en que el volante cucuteño mantiene intacta su motivación y que su objetivo está en llegar en plenitud al Mundial de 2026. “James es un jugador que todavía tiene hambre. No creo que esté pensando en el último partido, yo creo que, por el contrario, está pensando en prepararse de la mejor manera para el Mundial”, aseguró el seleccionador.

¿A qué hora juega Colombia?

El partido entre Colombia y Bolivia se disputará este jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El encuentro comenzará a las 6:30 p. m. (hora colombiana) y se podrá seguir a través de Gol Caracol, que transmitirá todas las emociones del compromiso válido por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.