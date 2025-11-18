Luis Díaz casi hace un golazo en Colombia vs Australia; remate que puso a trabajar al arquero

La Selección Colombia se fue al entretiempo del partido contra Australia empatado 0-0 pero tuvo opciones de gol, especialmente con su máxima figura, Luis Díaz, quien no pudo vencer al guardameta.

El nacido en Barrancas, La Guajira, se juntó con Yaser Asprilla al minuto 22, recibió la pelota al borde del área, se hizo un espacio y de forma rápida sacó un remate potente contra el arco rival.

El arquero de Australia, Paul Izzo, se estiró y evitó que el balón terminara al fondo de la red y fuera gol de la Selección Colombia, en el partido preparatorio en el estadio Citi Field, en Nueva York.



Así fue el remate de Luis Díaz en Colombia vs Australia, en partido preparatorio: