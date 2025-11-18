Síguenos en::
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Díaz casi hace un golazo en Colombia vs Australia; remate que puso a trabajar al arquero

Luis Díaz casi hace un golazo en Colombia vs Australia; remate que puso a trabajar al arquero

El atacante guajiro Luis Díaz estuvo cerca de romper el cero en el primer tiempo luego de una buena jugada colectiva y un disparo luego de hacerse un espacio entre los defensores rivales.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de nov, 2025
