Luis Díaz, Kane y Olise no paran de impresionar en el fútbol europeo; números que impactan

Luis Díaz llegó a Bayern Múnich y, en poco, tiempo se ganó su lugar. Titular indiscutido, pieza clave y parte de uno de los tridentes ofensivos más peligrosos de la temporada, junto con Harry Kane y Michael Olise. Y es que el guajiro ha aportado 19 goles y 15 asistencias en 33 partidos disputados, entre Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y Supercopa.

Justamente, esos números les permitieron ubicarse en una clasificación con varias figuras del fútbol mundial. "Los tres jugadores están entre los futbolistas con más participaciones en goles en las siete mejores ligas europeas en todas las competiciones de clubes en lo que va de la temporada 2025/2026", publicó una cuenta partidaria del conjunto alemán, en 'X'.

Harry Kane lidera el ranking con 43 tantos y cinco pases de gol, seguido de Kylian Mbappé, que, con el Real Madrid, tiene 38 anotaciones y cinco asistencias. Quien completa el podio es Erling Haaland, delantero de Manchester City, con 29 goles y siete asistencias. En la cuarta posición aparece otro hombre del Bayern Múnich, que es Michael Olise: 34 participaciones.

Harry Kane, Michael Olise & Luis Díaz entre os jogadores com mais participações em gols nas Top 7 ligas da Europa em todas as competições por clubes em 2025/26 [@EuroFute] pic.twitter.com/UCbmBv2gGK — FC Bayern Brasileiro (@FCBayernXtra) February 23, 2026

En la quinta plaza, Vangelis Pavlidis, artillero del Benfica, dice presente con 28 goles y seis asistencias, mientras que el delantero colombiano del Sporting Lisboa, Luis Javier Suárez, se hizo con el sexto puesto, gracias a sus 27 tantos y cinco pases de gol. Y la cuota 'cafetera' sigue, pues Luis Díaz está de séptimo, superando a Troy Parrott, del AZ Alkmaar, de Países Bajos.



Luis Díaz, Harry Kane, Alphonso Davies y demás jugadores del Bayern Múnich celebran una victoria en Bundesliga Getty Images

Lamine Yamal, estrella del Fútbol Club Barcelona, es noveno por sus 15 anotaciones y 13 asistencias, mientras que Deniz Undav, del VfB Stuttgart, completa el top10, con 17 goles y un total de 11 pases de gol. Recordemos que aún quedan tres meses para el final de la temporada a nivel de clubes y dichas estadísticas podrían aumenta para cada uno de los jugadores.