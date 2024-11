"Luis Díaz no ha entendido que no hay que gambetear en la mitad de la cancha, sino tocar"

Luis Díaz es uno de los mejores jugadores colombianos en la actualidad. En Liverpool , su rendimiento es para aplaudir, aportando goles y asistencias. De hecho, las distinciones no han faltado y ha recibido montones en lo que va de la temporada. Sin embargo, esta situación contrasta con lo que vive en la 'tricolor', donde las cosas no salen de la misma manera y, por eso, ha recibido críticas.

El pasado viernes 15 de noviembre, en la derrota 3-2 de la Selección Colombia con Uruguay , el guajiro portó la cinta de capitán y disputó los 90 minutos, pero no pudo poner 'su granito de arena'. Así las cosas, Faustino 'Tino' Asprilla habló en 'ESPN' sobre el nivel de 'Lucho' y los señalamientos fueron varios, haciendo énfasis en la toma de decisiones del delantero que milita en los 'reds'.

"Él no ha podido entender que no tiene que gambetear en la mitad de la cancha. Él no lo ha podido asimilar ahí. Hubo una pelota que le dieron en el área, ahí tenía que encarar, y la paró y tiró un centro que le cortaron, esas son las pelotas que tiene que coger", afirmó de entrada. Pero no fue lo único y el exfutbolista del combinado patrio continuó con sus argumentos contra Luis Díaz.

"Mientras no entienda que, en la Selección Colombia, cuando juegue en la mitad de la cancha, tiene que soltarla, será difícil. Si no juega a uno o dos toques, le va a quedar muy difícil", añadió en su declaración. Eso sí, también hubo uno que otro comentario para los compañeros del nacido en Barrancas, ya que considera que la culpa no solo es de él, sino que también deben darle una mano.

"No sé quién es el que se le arrima y le dice 'Lucho, aquí es a toques'. Nadie le habla, nadie le dice nada y él pierda y pierda balones. Insiste y vuelve y pierde, entonces también se debe ver eso, con el fin de que lo guíen", sentenció el 'Tino' Asprilla'. Por ahora, Luis Díaz se enfoca en el juego frente a Ecuador, programado para este martes 19 de noviembre, a las 6:00 p.m. , en Barranquilla.

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, durante un entrenamiento en jornada de Eliminatorias Sudamericanas AFP

Tabla de posiciones de la Eliminatoria Suramericana, tras la fecha 11

1. Argentina: 22 puntos

2. Uruguay: 19 (+8)

3. Colombia: 19 (+6)

4. Brasil: 17

5. Ecuador:16

6. Paraguay: 16

7. Venezuela: 12

8. Bolivia: 12

9. Perú: 6

10. Chile: 5