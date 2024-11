Luis Díaz: "Tanto en lo grupal como en lo individual hay que autoevaluarse y corregir"

Luis Díaz se mostró autocrítico tras la derrota de este martes 0-1 con Ecuador, en la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas. El guajiro habló con Gol Caracol luego del pitazo final en el estadio Metropolitano, el '7' de la 'tricolor' lamentó las opciones erradas durante juego en la tarde-noche de este martes y reconoció el oficio que tuvo el rival que jugó con 10 hombres.

"Sí, sabíamos que era un rival muy duro, ya lo conocemos y sabemos a lo que juega. Tiene grandes jugadores y sabíamos que iba a ser duro y físico porque ellos están acostumbrados a jugar este tipo de partidos, así como nosotros. Fallamos en concretar en el gol, porque a pesar de todo, creo que intentamos y dimos todo como equipo; obviamente hay cosas por mejorar pero si hubiéramos metido una, o dos o tres que nos quedaron ahí debajo del arco claras, el resultado habría sido diferente", dijo de entrada Díaz Marulanda en conversación con Marcela Monsalve, enviada especial de Gol Caracol a la capital del Atlántico.

El jugador del Liverpool sostuvo que para los próximos juegos hay mucho que mejorar, y sin duda, deben autoevaluarse.

Luis Díaz con la Selección Colombia, en duelo contra Ecuador. Foto: AFP.

"Quedarse con la actitud, seguir mejorando, qué bueno que te pase acá, tanto grupal como en lo individual hay que autoevaluarse y corregir; se toca aprender de cada momento de estos", continuó 'Lucho'.

Por último, Luis Díaz volvió a recalcar en las oportunidades en ofensiva que crearon contra Ecuador y en las que no estuvieron finos en la puntada final; la mayoría de ellas frente al arco de la 'tri' custodiado por Hernán Galíndez, quien terminó siendo la figura del compromiso en el 'Coloso de la Ciudadela'.

"Si nosotros marcábamos un gol, que era más fácil, ellos se iban a recoger, a replegar; iba a ser un partido inteligente y fue lo que hicieron, trataron de ganar las faltas más posibles lejanas al arco y nosotros no concretamos y tuvimos chances, muchas chances y el rival nos pega y nos pegó primero, y eso también fue una falla. No podemos empezar un partido y que nos metan un gol de esa manera y a nosotros nos cuesta hacer un gol y que no los hagan de esa manera. Obviamente hay que corregir eso y trabajarlo", concluyó en sus declaraciones el de Barrancas.

¿Cómo quedó la Selección Colombia tras perder con Ecuador?

Los dirigidos por Néstor Lorenzo perdieron en su visita a Uruguay, y este martes, cayeron por la mínima contra Ecuador, y así las cosas se quedaron en 19 puntos.

La titular de Colombia vs Ecuador por Eliminatorias. Gabriel Aponte/Getty Images