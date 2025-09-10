Publicidad

LUIS JAVIER SUÁREZ
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Luis Javier Suárez es más mentalidad y carácter que talento, con eso lo resumo todo"

“Luis Javier Suárez es más mentalidad y carácter que talento, con eso lo resumo todo”

El delantero de 27 años fue la gran figura de la goleada 6-3 de la Selección Colombia sobre Venezuela en la última jornada de las Eliminatorias, al marcar cuatro goles en el Monumental de Maturín.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 10, 2025 04:26 p. m.
Luis Javier Suárez
Luis Javier Suárez celebra el cuarto gol de Selección Colombia - Foto:
AFP