Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
LUIS JAVIER SUÁREZ
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Me encantaría tener a James Rodríguez en la Selección Colombia por muchos años más"

"Me encantaría tener a James Rodríguez en la Selección Colombia por muchos años más"

El '10' de la Selección Colombia fue influyente en los últimos partidos de la 'tricolor' por las Eliminatorias Sudamericanas frente a Bolivia y Venezuela.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 10, 2025 03:39 p. m.
Comparta en:
Tabla de posiciones tras fecha 17 de las Eliminatorias Sudmaericanas.jpg
James Rodríguez abrió la senda del triunfo para Colombia contra Bolivia.
Foto: FCF.