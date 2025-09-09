Luis Javier Suárez firmó un triplete con Colombia: vea su tercer gol contra Venezuela

Luis Javier Suárez fue la figura de la Selección Colombia. Este martes 9 de septiembre, en el estadio Monumental de Maturin, fue clave para ganar, gustar y golear a Venezuela. Al minuto 42, puso el 2-2 parcial; lejos de conformarse con ello, fue por más y marcó el 2-3, poniendo en ventaja a la 'tricolor'. Pero faltaba más y, al minuto 59, volvió a inflar las redes: 2-4.

Luis Díaz recibió por la banda izquierda, levantó la cabeza y filtró un balón entre la defensa rival para que el delantero de Sporting Lisboa se fuera solo, entrara al área y definiera de gran manera, venciendo al arquero, Rafael Romo.

Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia FCF

Vea el tercer gol de Luis Javier Suárez, en Venezuela vs. Selección Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas