Luis Javier Suárez firmó un triplete con Colombia: vea su tercer gol contra Venezuela

Luis Javier Suárez firmó un triplete con Colombia: vea su tercer gol contra Venezuela

Después de un excelente pase de Luis Díaz, el delantero, Luis Javier Suárez, no perdonó adentro del área y puso el 2-4 a favor de la 'tricolor', en Maturín.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 09, 2025 08:16 p. m.
Luis Javier Suárez celebra su tercer gol con la Selección Colombia contra Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas
AFP