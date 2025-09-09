Luis Javier Suárez firmó un triplete con Colombia: vea su tercer gol contra Venezuela

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Luis Javier Suárez fue la figura de la Selección Colombia. Este martes 9 de septiembre, en el estadio Monumental de Maturin, fue clave para ganar, gustar y golear a Venezuela. Al minuto 42, puso el 2-2 parcial; lejos de conformarse con ello, fue por más y marcó el 2-3, poniendo en ventaja a la 'tricolor'. Pero faltaba más y, al minuto 59, volvió a inflar las redes: 2-4.
Luis Díaz recibió por la banda izquierda, levantó la cabeza y filtró un balón entre la defensa rival para que el delantero de Sporting Lisboa se fuera solo, entrara al área y definiera de gran manera, venciendo al arquero, Rafael Romo.
Publicidad