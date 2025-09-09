Publicidad

Josef Martínez, cerca de anotar un golazo de chilena con Venezuela vs. Selección Colombia

Josef Martínez, cerca de anotar un golazo de chilena con Venezuela vs. Selección Colombia

Locura en el estadio Monumental de Maturin, donde Josef Martínez se inventó una espectacular acción que, por poco, termina en un golazo, pero dio en el palo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 09, 2025 07:54 p. m.
Josef Martínez, delantero venezolano, en el partido contra la Selección Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas
Josef Martínez, delantero venezolano, en el partido contra la Selección Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas
AFP