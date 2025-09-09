Josef Martínez, cerca de anotar un golazo de chilena con Venezuela vs. Selección Colombia

Josef Martínez estuvo intratable en el primer tiempo del partido entre Venezuela y la Selección Colombia. Este martes 9 de septiembre, no solo infló las redes para poner el 2-1 parcial, tras un error del guardameta, Kevin Mier, sino que, además, estuvo cerca de marcar un golazo de chilena. De hecho, si no es por el travesaño, llegaba el tercer tanto de la 'vinotinto'.

Un buen centro por la banda llegó a la altura del punto blanco del penalti, donde los centrales de la 'tricolor' no estuvieron atentos en la marca y el delantero venezolano se inventó esa genialidad. Kevin Mier se estiró, pero no logró ni siquiera tocar el esférico; para su fortuna, el palo lo salvó y no llegó el otro tanto.

Josef Martínez celebra su gol con Venezuela frente a la Selección Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas Getty Images

Vea la chilena de Josef Martínez, con Venezuela vs. Selección Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas