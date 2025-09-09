Luis Javier Suárez silenció el estadio en Maturín; golazo en Venezuela vs Colombia

La Selección Colombia empató nuevamente el partido antes de finalizar el primer tiempo en el estadio Monumental de Maturín, todo gracias a una gran definición de Luis Javier Suárez.

Al minuto 42 se dio una gran ofensiva de los dirigidos por Néstor Lorenzo, que dentro del área luchó Luis Díaz, pegó en un defensor rival y le quedó servida al atacante samario.

Luis Javier Suárez quedó mano a mano con el arquero Rafael Romo y definió veloz y de primera para mandar el balón al fondo de la red y conseguir el 2-2 parcial en el marcador.



Así fue el gol de Luis Javier Suárez en Venezuela vs Colombia, por Eliminatorias Sudamericanas: