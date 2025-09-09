Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Javier Suárez silenció el estadio en Maturín; golazo en Venezuela vs Colombia

Luis Javier Suárez silenció el estadio en Maturín; golazo en Venezuela vs Colombia

El delantero de la Selección Colombia, Luis Javier Suárez, se encargó de marcar el empate 2-2 parcial en el estadio Monumental de Maturín, en el partido de la última fecha de Eliminatorias.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: septiembre 09, 2025 07:32 p. m.
Luis Javier Suárez