Tendencias:
LUIS JAVIER SUÁREZ
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
Luis Javier Suárez se fue de doblete con golazo tras pasesote de James Rodríguez contra Venezuela

Luis Javier Suárez se fue de doblete con golazo tras pasesote de James Rodríguez contra Venezuela

El delantero samario Luis Javier Suárez anotó el segundo y el tercer gol de la Selección Colombia, este martes, en el estadio en Maturín, en la última fecha de las Eliminatorias.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: septiembre 09, 2025 08:04 p. m.
Venezuela vs. Colombia por Eliminatoria