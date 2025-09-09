Luis Javier Suárez se fue de doblete con golazo tras pasesote de James Rodríguez contra Venezuela

La Selección Colombia le dio vuelta al marcador en Maturín gracias a un doblete de Luis Javier Suárez, quien se reportó con un doblete para poner a ganar parcialmente 3-2 a la 'tricolor' frente a Venezuela.

Al minuto 42 el delantero samario igualó 2-2 parcialmente el encuentro, con una definición dentro del área tras un balón luchado por Luis Díaz contra dos defensores rivales.

Luego, al 50', James Rodríguez filtró una pelota para Luis Javier Suárez, quien recibió dentro del área, regateó y dejó a los zagueros atrás para sacar un remate al segundo palo. ¡Golazo!

Así fue el gol de Luis Javier Suárez en Venezuela vs Colombia, por Eliminatorias Sudamericanas: