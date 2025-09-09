Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
LUIS JAVIER SUÁREZ
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Javier Suárez voló, Colombia goleó 3-6 a Venezuela y le puso un moño a su Eliminatoria

Luis Javier Suárez voló, Colombia goleó 3-6 a Venezuela y le puso un moño a su Eliminatoria

Luis Javier Suárez fue la gran figura de la Selección Colombia en su visita a Venezuela gracias a cuatro goles de Suárez y un más de Yerry Mina y otro de Jhon Córdoba. La vinotinto no llegó al repechaje.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: septiembre 09, 2025 08:36 p. m.
Comparta en:
Luis Javier Suárez anotó cuatro goles con la Selección Colombia frente a Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas
Luis Javier Suárez anotó cuatro goles con la Selección Colombia frente a Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas
AFP