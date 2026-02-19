"Puede ser que James Rodríguez no tenga las piernas y salga desde el banco en Minessota"

Manny Lagos, director deportivo de Minnesota United de la MLS, apareció en las últimas horas para analizar y contar detalles de la contratación de James Rodríguez, una de las principales figuras de la Selección Colombia y que arribó al fútbol de Estados Unidos precedido de su pasado con clubes como Real Madrid, Bayern Múnich y Porto, entre otros.

En estos días, el tema ha sido el referente a la documentación necesaria para que el mediocampista pueda empezar a trabajar junto a sus demás compañeros, algo que ya se solucionó según informaron periodistas que cubre la información del equipo. Esto a días de que Minnesota debute en el campeonato, este sábado 21 de febrero, frente al Austin.

Hay que indicar que en una primera aparición en público, Rodríguez Rubio se llevó todas las miradas, como quiera que es la atracción para la presente temporada.

El directivo dejó algunas reflexiones, incluso relacionadas con el rol que cumpliría el nacido en Cúcuta en su nuevo club:



Acá las palabras de Lagos sobre James Rodríguez:

“James viene aquí porque quiere estar en un buen ambiente, en un buen club y eso es lo que realmente me encanta de este fichaje antes del Mundial. Quiere estar en un club con valores y un sistema en el que crean en sus capacidades e intenten sacar lo mejor de él, a favor del colectivo”.



“Cameron podría jugar con línea de cuatro en el fondo y encontrar diferentes formas de hacerlo jugar en el medio o ponerlo como un extremo por derecha que entra. Incluso podrías ponerlo arriba en un 4-4-2 por detrás de Yeboah o quien sea que esté jugando arriba”

“Dependerá de Cameron que incluya a James al grupo, o francamente, tal vez que salga desde el banco, ya sabes puede ser que no tenga las piernas para jugar los 90 minutos. Tenerlo como revulsivo para el segundo tiempo ¿quién sabe? Así que es simplemente emocionante, le dará al entrenador más posibilidades para pensar en formas distintas en las que quiera jugar”.

James Rodríguez, futbolista colombiano en el Minnesota United - Foto: Minnesota United Oficial