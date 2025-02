"Marino Hinestroza tiene desequilibrio y picardía; deben convocarlo a la Selección Colombia"

Atlético Nacional ha empezado con el pie derecho en la Liga Betplay I-2025, pues se ubican en la segunda plaza de la tabla de posiciones con 10 puntos, pero con un partido menos que el líder Medellín. Los 'verdolagas' han mostrado buen ataque con Marino Hinestroza como principal figura. El joven, de 22 años, ha sido la apuesta del conjunto paisa; tanto así que hicieron un esfuerzo económico para retenerlo y que no regresara a Columbus Crew.

En nivel de Hinestroza ha impresionado a muchos aficionados y lo han pedido para la Selección Colombia. Tal solicitud no se ve tan descabellada e incluso su propio DT ya habló del tema. Javier Gandolfi, entrenador de Nacional, dijo que no sería extraño que Néstor Lorenzo lo tenga en cuenta dentro de poco. "Para mi hoy, Marino Hinestroza es ese jugador desequilibrante, determinante que en el fútbol mundial hoy no se ve. Esa picardía que tiene Marino es difícil de encontrar, por eso creo que en un futuro no muy lejano va a tener la posibilidad de estar en una convocatoria", dijo el argentino.

Y es que Gandolfi tiene claro cuál es el sector del campo en el cual Marino es letal en la ofensiva. "Utilizamos de un lado a Marino Hinestroza, en el cual pensamos en el desequilibro en ese duelo que hoy en el fútbol mundial es difícil de encontrar y lo tenemos que aprovechar por la banda derecha", complementó el estratega.

Marino Hinestroza, delantero de Atlético Nacional, celebra su gol contra América de Cali, en la Copa BetPlay 2024 Twitter Oficial de Atlético Nacional

Los números de Marino Hinestroza en Atlético Nacional

En el CF Pachuca disputó 46 partidos, anotando dos goles y brindando cuatro asistencias en 1.581 minutos. En Atlético Nacional jugó 32 encuentros, donde marcó cuatro goles y dio cuatro asistencias en 2.009 minutos.

Con Columbus Crew sumó 22 apariciones, anotó dos goles y registró una asistencia en 631 minutos, además de recibir una tarjeta roja. También tuvo un breve paso por América de Cali, donde jugó un solo partido con 45 minutos en cancha.

En las divisiones juveniles del Pachuca U19 jugó un encuentro y marcó un gol en 72 minutos. También ha estado vinculado a SE Palmeiras y SE Palmeiras São Paulo U20, aunque sin registros de partidos oficiales. En total, ha jugado 102 partidos profesionales, anotando nueve goles y aportando ocho asistencias en 4.338 minutos, mostrando su capacidad ofensiva y participación en diversos equipos.