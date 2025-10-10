Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo, DT de Selección Colombia, le respondió al 'Pibe' Valderrama; "no es presión"

Néstor Lorenzo, DT de Selección Colombia, le respondió al 'Pibe' Valderrama; "no es presión"

Néstor Lorenzo participó en la rueda de prensa previa al partido de fogueo de este sábado entre Colombia y México, que se verá EN VIVO en Gol Caracol y Ditu.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad