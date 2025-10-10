Néstor Lorenzo, DT de Selección Colombia, le respondió al 'Pibe' Valderrama; "no es presión"

La Selección Colombia ya clasificada al Mundial 2026 comenzó durante la presente semana su proceso de preparación bajo la orientación del profesor Néstor Lorenzo y pensando en dos compromisos de fogueo frente a México, este sábado 11 de octubre, y contra Canadá, el martes 14 de este mes. Y en medio de esa concentración de los jugadores colombianos en Estados Unidos, se presentó un particular concepto de Carlos 'el Pibe' Valderrama, leyenda del balompié de nuestro país.

"Colombia está para la final del Mundial. Yo siempre he sido serio y siempre me comprometo. Eso no es presión, es hora", dijo el samario y de inmediato esto tuvo gran repercusión.

De ese tema, le preguntaron en la rueda de prensa le indagaron al seleccionador colombiano. "En cuanto al 'Pibe' siempre apoyó el proceso, rescató las cosas positivas que se fueron viendo, que fueron muchísimas, yo lo tomo como una buena predicción de parte de él", indicó el argentino inicialmente.

Carlos 'el Pibe' Valderrama Foto: AFP

Seguidamente y con respecto al samario y sus palabras, Lorenzo también añadió que "sabiendo lo que él sabe de futbol, no lo tomo como una presión, no lo dice 'tenemos que salir a ser campeones', le tengo fe es lo que dice. Lo ha dicho durante todo el proceso. Lo admiro y lo quiero mucho, lo tomo de la mejor manera, es lo que vamos a buscar llegar hasta el ultimo día con posibilidades".



De esa forma, en el seno de la Selección Colombia tienen fe y confianza de cara a la campaña que se pueda hacer en la Copa del Mundo del año entrante, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.



Hora y dónde ver en TV Colombia vs. México, EN VIVO

El partido entre la Selección Colombia y México se jugará este sábado desde las 8:10 de la noche y se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y en Ditu. La previa comenzará desde las 7:30 p.m., con el equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet.