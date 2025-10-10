Lo de Luis Díaz al Barcelona no fue mentira; Xavi se confesó, lo pidió hace varios años

Luis Díaz estuvo cerca de ser refuerzo del Barcelona para la presente temporada, pero el equipo catalán no quiso pagar el dinero que pedía el Liverpool, algo que sí hizo el Bayern Múnich, que ahora goza de su talento. Pero desde hace varios años el nombre del colombiano era vinculado con el club español, y por eso Xavi confesó que desde que él era el técnico lo quería tener en sus filas.

En una entrevista con Gol Caracol el mítico exjugador europeo y ahora entrenador se refirió a la chance que tuvo 'Lucho' de vestirse con la camiseta azulgrana, pero que el tema económico fue el impedimento en esa oportunidad.



Luis Díaz pudo llegar al Barcelona gracias a Xavi Hernández

En la entrevista publicada por Gol Caracol este viernes, el campeón del mundo con España detalló que el colombiano no llegó al importante club europeo porque "la situación económica era la que era, era muy difícil para nosotros en ese momento", pero que sin embargo su cuerpo técnico, encabezado por él, lo tenían como "unas de las prioridades cuando yo estaba de entrenador, pero fue imposible".

Más allá de lamentarse por no lograr llevar a Luis Díaz al Barcelona, Xavi Hernández no ocultó su admiración por 'Lucho', a quien catalogó como "un futbolista de talla mundial", en especial por las características que él mismo describió: "Capaz de marcar diferencias, extremo con una velocidad endiablada, gol asistencia. Además, trabajador".

Luis Díaz en un partido con el Bayern Múnich Foto: FC Bayern.

Para terminar, en la entrevista el otrora jugador español y ahora entrenador (está sin equipo), mencionó que la Selección Colombia en la Copa del Mundo del 2026, "puede ser una de las sorpresas y revelaciones del Mundial". Y sobre las selecciones sudamericanas, analizó que "Lionel Scaloni (Argentina) ha hecho un trabajo maravilloso, han ganado, han hecho familia y eso significa muchísimo. Brasil parece que está en crisis pero en Mundial es otra cosa".



Lo cierto es que el interés de Barcelona por Luis Díaz es de hace varios años, pero al estar consolidado como una de las figuras del Liverpool y con los problemas económicos que ha pasado el club catalán, no ha podido hacerse realidad ese sueño que tiene el nacido en Barrancas, La Guajira, quien desde pequeño ha confesado que el club que más le gusta en Europa es el culé.

Publicidad

Deco, director deportivo del Barca, ha mencionado en diferentes ocasiones que las negociaciones con el exequipo de 'Lucho' en Inglaterra se hicieron muy duras, por lo que al final terminaron contratando a Marcus Rashford, que era la tercera opción por detrás del colombiano y del español Nico Williams, quien siguió en el Athletic Club de Bilbao.