Se suma un nuevo crítico a la salida de Luis Díaz del Liverpool; "se perdió mucho"

Djibril Cissé es otra de las personalidades del fútbol que se ha sumado a las críticas contra el Liverpool por dejar ir a Luis Díaz de su equipo. El exjugador francés concedió una entrevista a 'Liverpool Echo' y arremetió contra el conjunto 'red' por su decisión con el jugador colombiano.

"No conozco la historia interna de lo que sucedió durante el verano y en los meses previos, pero ciertamente parece que Díaz ha sido una gran pérdida desde que fue vendido al Bayern Múnich. También ha tenido un rendimiento excelente en la Bundesliga, así que sigue siendo claramente un jugador de élite. Creo que el Liverpool echa de menos su habilidad con el balón cuando ataca" inició diciendo el mundialista en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Por otra parte, se refirió a la importancia del 'guajiro' en su paso por el elenco de Merseyside, "Luis Díaz fue un jugador muy importante para el Liverpool en ese lado izquierdo. La forma en que creaba oportunidades y marcaba goles con tanta frecuencia fue una de las principales razones del éxito del Liverpool en los últimos años."



Y es que Díaz ha tenido un rendimiento formidable en su nuevo club, el Bayern Múnich. En 10 partidos que lleva con la camiseta 'bávara' ha anotado seis goles y ha brindado cuatro asistencias a sus compañeros, para un promedio de al menos un gol o una asistencia por partido.

Luis Díaz en un partido con el Bayern Múnich Foto: FC Bayern.

Mientras que el Liverpool gastó cerca de 482 millones de euros por tres jugadores para la parte ofensiva del club, y sus resultados no han sido los mejores. Hugo Ekitike, que llegó procedente del Eintracht Frankfurt, ha sido el más destacado con cinco goles y una asistencia en 10 juegos, sin embargo, sus compañeros, Florian Wirtz y Alexander Isak, que llegaron del Bayer Leverkusen y Newcastle, respectivamente, no han tenido el rendimiento esperado. Wirtz lleva tan solo una asistencia en 10 encuentros, números muy alejados a los que los 'reds' preveían de su fichaje de 125 millones de euros. Por otra parte, el sueco Isak tuvo que perderse varios partidos por una lesión que arrastraba, y en los seis que estuvo en cancha anotó un gol y dio una asistencia.

El funcionamiento del Liverpool ha dejado muchas dudas en lo que va de la temporada, por lo que cada vez más voces se suman a las críticas por dejar ir a 'Lucho', teniendo en cuenta aún más sus números y su desempeño, que lo han puesto en el foco como uno de los mejores fichajes de todo el fútbol europeo.