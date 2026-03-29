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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "James Rodríguez se encuentra distante de su nivel, no le dio soluciones a la Selección Colombia"

"James Rodríguez se encuentra distante de su nivel, no le dio soluciones a la Selección Colombia"

La Selección Colombia perdió 3-1 con Francia este domingo y quedaron algunos temas para analizar. Así se espera que James Rodríguez tome ritmo de juego con Minnesota.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de mar, 2026
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James Rodríguez en Colombia vs. Francia. Aquí disputando un balón con N'Golo Kanté.
James Rodríguez en Colombia vs. Francia. Aquí disputando un balón con N'Golo Kanté.
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