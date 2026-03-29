"James Rodríguez se encuentra distante de su nivel, no le dio soluciones a la Selección Colombia"

Con los habituales suplentes, Francia goleó 3-1 a Colombia el domingo en un amistoso disputado en Estados Unidos como parte de la preparación de ambas selecciones para el Mundial de Norteamérica 2026.

El atacante Désiré Doué firmó dos tantos (29' y 56') para el equipo galo en el Northwest Stadium de Landover, Maryland. Con un gol en el 41', Marcus Thuram completó un marcador que por momentos olió a paliza.

El honor colombiano estuvo en los pies de Jáminton Campaz (77'), revulsivo de un equipo cafetero que cierra la fecha FIFA de marzo con una imagen opaca, tras haber caído 2-1 ante Croacia el jueves en Orlando.

Y posterior al compromiso jugado en territorio estadounidense, en la transmisión de Gol Caracol nuestro director general Javier Hernández Bonnet dejó algunas reflexiones tras la presentación de los de Néstor Lorenzo frente a los galos, además de que también se perdió 2-1 contra Croacia, el jueves de la semana anterior.



"Colombia se enfrentó con un equipo croata muy bien armado y ahora con Francia que no solamente tiene una gran titular, sino también una suplencia de lujo. Para la Copa del Mundo usted lo que necesita es un gran departamento médico y un buen banco de suplentes como lo tiene el equipo de Francia", expresó inicialmente Hernández Bonnet.

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Además de eso agregó que "ya para el mes de mayo, los jugadores del seleccionado colombiano estarán en media concentración y estaría bien tener mucho fogueo, se necesita fogueo bien sea contra Nacional, Envigado, Medellín o Águilas".

Dentro del grupo de jugadores que encaró este par de duelos de preparación, uno de los que no estuvo con acertado nivel fue James Rodríguez, quien es hombre de confianza de Néstor Lorenzo y que tiene ascendencia dentro de sus compañeros.

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Acerca del '10' de Colombia también habló Hernández Bonnet, quien comentó que "James debe aprovechar al máximo en Minnesota, que el técnico lo ponga a jugar en los partidos que tienen en mayo. En la doble fecha FIFA se le vio muy distante del James que nos dio soluciones en la Selección Colombia, que lo convirtió en uno de los reyes del pase gol en las Eliminatorias".

¿Qué dijo Rafael Dudamel luego de la derrota de Colombia con Francia?

"Hay que decir que hoy no porque se perdió contra Francia o porque se cayó con Croacia es el acabose de la Selección Colombia. Sí es un llamado de atención para el equipo, para corregir detalles en diferentes situaciones y hay que hacer la mayor cantidad de minutos antes del Mundial. Para resaltar la valentía de jugar contra Francia y Croacia, Colombia decidió medirse a lo grande, esto desnuda algunas fallas, pero hay tiempo para corregir para el Mundial", expresó Rafael Dudamel, técnico invitado a la transmisión de Gol Caracol.