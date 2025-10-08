Néstor Lorenzo explicó por qué Juan Cuadrado no ha sido convocado a la Selección Colombia

La carrera de Juan Cuadrado es digna de enmarcar. Independiente Medellín, Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter de Milán, Atalanta y Pisa son las camisetas que ha vestido, dejando huella en la mayoría de esos equipos. Por eso, en la Selección Colombia no se quedó atrás y defendió los colores de la 'tricolor' en más de 100 ocasiones, siendo hasta capitán.

'El panita' jugó cinco Copas América (Argentina 2011, Chile 2015, Estados Unidos 2016 y Brasil 2019 y 2021), cuatro Eliminatorias Sudamericanas (Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026) y dos Mundiales, tanto en 2014 como en 2018. Sin embargo, desde hace un largo tiempo, no es convocado por el director técnico, Néstor Lorenzo.

La última vez que Juan Cuadrado estuvo en el equipo 'cafetero' fue el 7 de septiembre de 2023, cuando se le ganó 1-0 a Venezuela, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de la ciudad de Barranquilla. En aquel entonces, portó la cinta de capitán y fue titular, pero salió en el entretiempo, jugando tan solo 45 minutos, siendo reemplazado por Jorge Carrascal.

Desde entonces, el nacido en Necoclí, Antioquia, tuvo destacadas actuaciones en Inter de Milán, Atalanta y Pisa. No obstante, no volvió a ser llamado por Néstor Lorenzo y hay una razón. El propio estratega de la Selección Colombia habló en entrevista exclusiva con Gol Caracol y explicó el caso del 'Panita' y de otros futbolistas que no estuvieron en la última convocatoria.



Juan Cuadrado, histórico de la Selección Colombia, en una de sus últimas convocatorias AFP

"Dentro de lo que ha sido el espectro de las listas en todo nuestro proceso, hay muchos jugadores a los que se les ha hecho seguimiento. Lo que pasa es que, tal vez, no están en su mejor momento desde lo físico o que cambiaron de club y se están consolidando", afirmó de entrada. Recordemos que la 'tricolor' enfrenta a México y Canadá, en la fecha FIFA de octubre.

"Por eso, preferimos que no vengan y que mejor tengan la oportunidad bajo otras condiciones, cuando estén mejor. Hay varios nombres, más allá de los históricos como Juan Guillermo Cuadrado o Yerry Mina, también está Carlos Cuesta, que presentó un problema muscular, Luis Sinisterra, que esperamos que se recupere, entre otros", sentenció Néstor Lorenzo.