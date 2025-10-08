Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo explicó por qué Juan Cuadrado no ha sido convocado a la Selección Colombia

Néstor Lorenzo explicó por qué Juan Cuadrado no ha sido convocado a la Selección Colombia

La última vez que Juan Cuadrado vistió la camiseta 'tricolor' fue en septiembre de 2023, en un partido contra Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Juan Cuadrado en un partido de la Selección Colombia por Eliminatorias Sudamericanas
Juan Cuadrado en un partido de la Selección Colombia por Eliminatorias Sudamericanas
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad