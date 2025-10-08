¿Por qué Jhon Arias no fue convocado a la Selección Colombia contra México y Canadá?

Jhon Arias es uno de los ausentes en la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos preparatorios de octubre. Recordemos que el sábado 11 de ese mes, a las 8:00 de la noche (Hora de Colombia), la 'tricolor' enfrenta a México, en el estadio AT&T, y, posteriormente, el martes 14, mide fuerzas con Canadá, a las 7:15 p.m. (hora de Colombia), en el Red Bull Arena.

La baja del delantero, de 28 años, llamó la atención, teniendo en cuenta que varios de los habituales, como James Rodríguez, Luis Díaz, David Ospina, Daniel Muñoz, entre otros, fueron convocados. Sin embargo, el propio entrenador del combinado patrio, Néstor Lorenzo, dio a conocer las razones por las que el nacido en Quibdó no apareció en la lista definitiva.

"Se está adaptando a su nuevo club, en la Premier League, que es un campeonato y fútbol difícil. Es un equipo que lo necesita al 100%. Hablé con él, le expliqué y seguramente estará en noviembre para esa fecha FIFA, contra Nueva Zelanda y Nigeria", expresó el entrenador del equipo 'cafetero', en entrevista exclusiva con Gol Caracol, con relación al caso de Jhon Arias.

Pero no fue lo único que dijo y el estratega también dio detalles de otros futbolistas que ha mirado y analizado, pero que considera que no era el momento de llevarlos a Estados Unidos para estos compromisos con México y Canadá. "Dentro de lo que fue el espectro de las listas en todo el proceso, hay muchos jugadores a los que se les ha hecho seguimiento", añadió.



Jhon Arias, jugador de la Selección Colombia, en un partido contra Argentina, por las Eliminatorias Sudamericanas AFP

"Lo que pasa es que, tal vez, no están en su mejor momento desde lo físico o que cambiaron de club y se están consolidando. Por eso, preferimos que no vengan y que mejor tengan la oportunidad en otras condiciones, cuando estén mejor", afirmó Néstor Lorenzo, quien se animó a dar algunos ejemplos, ahondando en lo que están viviendo en la actualidad.

Y es que cada decisión que tomó tiene una explicación. "Hay varios nombres, más allá de los históricos como Juan Guillermo Cuadrado o Yerry Mina, también está Carlos Cuesta, que tuvo un problema muscular, Luis Sinisterra, que esperamos que se recupere, Jorge Carrascal, quien está jugando con dolor, infiltrado y preferí que no viniera", sentenció el director técnico.