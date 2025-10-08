La travesía de jugador de Selección Colombia; "6 horas en carro, vuelos y escala; llega cansado”

La Selección Colombia tendrá dos partidos preparatorios en octubre contra México y Canadá, por lo que en la convocatoria del técnico Néstor Lorenzo hubo ausencias importantes como la del delantero Jhon Córdoba, quien pasa por un buen momento en el Krasnodar (Rusia) y es uno de los fijos en los llamados de la 'tricolor'.

Por eso, el entrenador argentino al frente de nuestro combinado nacional explicó las razones de la no citación del atacante chocoano, y que fue una decisión conjunta, no por un tema deportivo. El DT confesó lo que tiene que hacer el goleador nacido en Itsmina para poder defender al seleccionado de nuestro país.



La travesía de Jhon Córdoba para jugar con la Selección Colombia

En una entrevista exclusiva con Gol Caracol, Néstor Lorenzo decidió destaparse y contar paso a paso lo que tiene pasar el delantero cuando viaja de Rusia a Colombia, o en este caso hacia Estados Unidos, un trayecto largo y que requiere de horas y desgaste físico.

"Lo de Jhon Córdoba nadie lo sabe", comenzó diciendo el DT de la Selección Colombia, relatando que el goleador hace "6 horas de carro para tomar el primer avión desde Moscú y luego otra escala en avión. Además 8 horas de diferencia horaria, cada vez que viene acá viene mal de cansado, hace un esfuerzo enorme".

Por ese motivo, Néstor Lorenzo explicó que la ausencia del chocoano es netamente para darle un descanso y que pueda "dosificar ese gasto de las dos convocatorias", pero de una confirmó que, a menos de una lesión, "posiblemente venga en noviembre casi seguro, pero preferí que descansara, se dedicara su club y no tuviera este trajín de ir y venir, y luego salir con todo".



Jhon Córdoba celebra gol con Selección Colombia - Foto: AFP

Jhon Córdoba viene de marcar dos goles en las últimas fechas de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026, uno frente a Bolivia en Barranquilla y otro contra Venezuela, en Maturín, algo que fue un aliciente para el jugador, quien venía siendo criticado por los hinchas por fallar algunas ocasiones claras en partidos pasados en los clasificatorios al certamen orbital del próximo año.



¿Cuándo juega la Selección Colombia?

Los partidos de la 'tricolor' están programado para este sábado 11 de octubre contra México, a las 8:00 p.m. (hora colombiana), en el estadio AT&T (Texas). Luego se medirá a Canadá, el martes 14 de octubre, a las 7:00 p.m. (hora colombiana), en el Red Bull Arena. Ambos compromisos se podrán ver por Gol Caracol (pantalla principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com. y en el YouTube de Gol Caracol.