Yerry Mina y otras figuras de Selección Colombia que tienen lesiones; Néstor Lorenzo lo confirmó

La Selección Colombia de mayores arrancó su concentración en Texas, para comenzar a trabajar de cara a los partidos frente a México y Canadá, del 11 y 14 de octubre de 2025, respectivamente, con los que se dará inicio al proceso de preparación para el Mundial 2026. Y este lunes, el técnico Néstor Lorenzo atendió una entrevista exclusiva con Gol Caracol y así tocó varios temas de interés relacionados con algunos jugadores de su proceso, que no integran la lista para los mencionados duelos.

El caso Yerry Mina

"Lo de Yerry Mina es un dolorcito en su pierna, así primero postergó su viaje por una pequeña lesión muscular y se hizo unas pruebas que confirmaron esto y el doctor Pineda me informó que no estaría disponible con nosotros. Eso ya nos ha pasado con otros jugadores, ojalá los podamos tener en noviembre".

Yerry Mina no se unirá a la Selección Colombia por lesión. AFP

Algunos ausentes

"Dentro de lo que fue el espectro de las listas y en el proceso de nuestros jugadores de Selección Colombia hay algunos que cambiaron de club, que se están consolidando, y lo que queremos es que los que vengan tengan la oportunidad en las mejores condiciones. Así hay muchos de los históricos como Cuadrado; como Mina; también está 'Carlitos' Cuesta, quien tiene un problema muscular; (Luis) Sinisterra está con lesiones que lo están relegando; Carrascal (Jorge) viene jugando con mucho dolor, infiltrado y preferí que no hiciera parte de este microciclo".

El caso de Jhon Arias

"Hay otros casos en los que hay que dosificar ese gasto de las dos convocatorias, que no tuvieran ese trajín en su club, como el caso de Jhon Arias, quien se viene adaptando a su club (Wolves), quien se encuentra en un campeonato difícil, hablé con él, se lo expliqué, seguramente estará en los partidos de noviembre".



Camino al Mundial

"Desde que llegamos hemos estado pensando en el Mundial, desde el primer momento eso fue, algo que lo ratifica todo el trabajo. Bueno, ahora se prepara el camino de la mejor manera y la idea es llegar bien al Mundial 2026".