Néstor Lorenzo habló fuerte y claro de Sebastián Villa y tiró dos nombres inesperados en Colombia

Hace pocos minutos, tanto el técnico Néstor Lorenzo, como el goleador Luis Javier Suárez aparecieron en rueda de la Selección Colombia, previa al partido de este jueves frente a Croacia, en el marco de la preparación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que el equipo de nuestro país quedó ubicado en el grupo K, junto a Uzbekistán, Portugal y al ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo.

Y en el final del contacto con los periodistas, el entrenador argentino salió a aclarar un tema relacionado con Sebastián Villa, jugador de Independiente Rivadavia, de Argentina, y sus posibilidades de haber estado para la fecha FIFA.

"Quiero hacer una aclaración para que quede bien lo de las citaciones. Salieron a decir que a Sebastián Villa lo cité y después lo bajé. La FIFA te obliga, 15 días antes de que empieza la fecha, a bloquear al jugador, es decir, enviar una citación formal al futbolista para que sepa que está citado a la Selección, pero eso se confirma dos o tres días antes de la fecha con la lista definitiva, la cual yo armo y ni siquiera el administrativo de la Federación sabe quién es y quién no. Como es muy cercana la decisión del cuerpo técnico, de llamar a esos 26 jugadores y sacar a los otros 26, nadie sabe nada. La idea de bloquearlos es enviar una citación formal al club, 15 días antes, para que el equipo lo tenga que liberar obligatoriamente al jugador, o sino, después no te lo dan. Es un protocolo de FIFA y se hace con todos", explicó Lorenzo con respecto al antioqueño.

De igual forma, el seleccionador colombiano explicó que "yo hablé con Sebastián Villa, de quien pienso que tiene posibilidades dentro del espectro de la Selección por su rendimiento deportivo. Le dije que lo iba a bloquear, pero no quiere decir que vaya a ser convocado. Después los administrativos me dijeron que no tenía VISA, entonces pedí que se le sacara a todos. Sebastián lo llamé porque como nunca estuvo en el proceso, le dije que estaría bloqueado; y después lo llamé para decirle que no iba a ser convocado. Me pareció un gesto hacia él para que no se caiga y siga bien en Independiente Rivadavia, para tener chances en el futuro. Entiendo y respeto lo que dijo el presidente de Rivadavia, pero lo aclaro porque no fue así".



Sebastián Villa, capitán de Independiente Rivadavia, sería llamado a la Selección Colombia Getty Images

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Néstor Lorenzo también tiró dos nombres, de futbolistas nacionales que han hecho su carrera en el exterior y que también fueron bloqueados. "Se le hizo la VISA a Camilo Durán y Pedro Bravo. A Bravo y a Sebastián Villa se les hizo la visa americana, pero ninguno está en la convocatoria final".

Cabe indicar que Durán se destacó con Qarabag, de Azebayián, e hizo cinco goles en la edición de la Champions League.

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¿Quién es Pedro Bravo, el jugador que mención Néstor Lorenzo como opción para Colombia?

Pedro Bravo es una de las proyecciones más interesantes del fútbol colombiano en Europa. Se trata de un volante de marca (mediocentro) de 1,90 metros de estatura, nacido en Cali el 26 de noviembre de 2004. En nuestro país estuvo en América e hizo parte de selecciones nacionales en categorías Sub-15 y Sub-17.

Actualmente, es una pieza clave en el FC Midtjylland de la Superliga de Dinamarca, equipo al que llegó tras un proceso de formación y fogueo internacional.