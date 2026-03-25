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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo habló fuerte y claro de Sebastián Villa y tiró dos nombres inesperados en Colombia

Néstor Lorenzo habló fuerte y claro de Sebastián Villa y tiró dos nombres inesperados en Colombia

Finalizadas las preguntas de la rueda de prensa, Néstor Lorenzo pidió unos minutos más para explicar el caso del bloqueo a Sebastián Villa, quien es un jugador que despierta polémicas.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia.
Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia.
FCF.

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