Probable alineación titular de la Selección Colombia contra Croacia; habría novedades

Después de una larga espera, la Selección Colombia vuelve a saltar a la cancha. Recordemos que la última vez había sido en noviembre de 2025, cuando derrotó 2-1 a Nueva Zelanda y goleó 3-0 a Australia. Ahora, en la fecha FIFA de marzo, medirá fuerzas con Croacia y Francia.

Estos dos partidos serán de los últimos que tendrá antes de afrontar el Mundial 2026, que es el gran objetivo de la ‘tricolor’. Razón por la que pulir detalles, ver jugadores, probar nuevas cosas y potenciar lo positivo será clave para el entrenador, Néstor Lorenzo, quien deberá tomar decisiones.

Así las cosas, ya se habla de la probable alineación titular que tendría la Selección Colombia frente a Croacia. Así lo dio a conocer el periodista, Fabio Poveda, en medio de la emisión del programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, con alguna sorpresa o modificación llamativa.

"El arquero va a ser Camilo Vargas; Daniel Muñoz aparecerá como lateral derecho, mientras que por la izquierda quien dirá presente será Johan Mojica. La pareja de centrales será Davinson Sánchez y Jhon Janer Lucumí", afirmó de entrada, en lo que, hasta ahí, no presenta novedades.



Sin embargo, en el mediocampo, el panorama pinta diferente, ya que ahí estaría el cambio inesperado. "Luego en la zona de la mitad de la cancha quien reaparecerá será Jefferson Lerma. Allí, como interior estará, seguramente, Jhon Arias. Ya en el otro volante es donde puede haber dudas", añadió.

Néstor Lorenzo da indicaciones a Luis Díaz en un partido de la Selección Colombia AFP

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"Gustavo Puerta hizo bien las cosas en sus presentaciones con la Selección Colombia y viene bien con el club, pero el técnico puede también utilizar estos partidos para darle minutos, ayudar y hacer crecer a un jugador importante que se llama Kevin Castaño", puntualizó.

Lo llamativo es que la dupla de Lerma suele ser Richard Ríos, pero, según el comunicador, las opciones que se barajan son Gustavo Puerta o Kevin Castaño. Eso sí, la palabra final la tendrá Néstor Lorenzo, quien dirigirá su última sesión de entrenamiento este miércoles, antes del encuentro con los croatas.

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“De ahí para adelante ya sabemos que formará con Luis Díaz, James Rodríguez y el otro será Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba”, sentenció. Cabe aclarar que el partido entre la Selección Colombia y Croacia está programado para este jueves 26 de marzo, a las 6:30 p.m., con transmisión de Gol Caracol.