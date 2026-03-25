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Probable alineación titular de la Selección Colombia contra Croacia; habría novedades

La Selección Colombia realizará su última sesión de entrenamiento, este miércoles, y ahí el técnico, Néstor Lorenzo, hará ajustes para el juego preparatorio previo al Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de mar, 2026
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La Selección Colombia jugará con Croacia y Francia en la doble fecha FIFA de marzo
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AFP

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