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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo: "Colombia aspira a estar en la posición de Francia y Croacia en los Mundiales"

Néstor Lorenzo: "Colombia aspira a estar en la posición de Francia y Croacia en los Mundiales"

Previo al partido preparatorio contra los croatas, el entrenador de la 'tricolor', Néstor Lorenzo, habló de James Rodríguez y cómo va la preparación de cara a la cita orbital.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en rueda de prensa previo al partido contra Croacia
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en rueda de prensa previo al partido contra Croacia
AFP

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