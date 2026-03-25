Néstor Lorenzo: "Colombia aspira a estar en la posición de Francia y Croacia en los Mundiales"

La Selección Colombia ya piensa en el Mundial 2026. Por eso, la doble fecha FIFA de marzo, donde se enfrentará con equipos de nivel como Croacia y Francia, es clave. Sobre ello habló el entrenador, Néstor Lorenzo, en rueda de prensa. Allí, dejó claro la importancia de medir fuerzas con esos equipos, cómo llegan varios de los jugadores, la preparación de cara a esta cita orbital e hizo énfasis en el caso de James Rodríguez, quien no llega con tanto rodaje, pero se resalta su importancia en el equipo.

¿Cómo ha visto a James Rodríguez?

"En principio, el tema de los minutos jugados, tiene que ver con cómo está físicamente. Tuvo la suerte de ir a un club y que lo tiren a la cancha de una vez, sin una pretemporada, está muy bien. Se le ve en forma. Quizá le faltan minutos de fútbol, pero está bien. Los otros casos son distintos como Jorge Carrascal que ha jugado mucho, con ritmo. Respecto a Juan Fernando Quintero regresó de una lesión, pero ya está bien. Son jugadores que son parte del proceso, que los conocemos, sabemos de su recuperación y vamos evaluando todo".

¿Cuál es la idea que tiene para ambos partidos?

"Se busca competir al más alto nivel. Son dos equipos que han llegado entre los tres primeros en los últimos Mundiales, entonces queremos probarnos con los mejores y campeones de las confederaciones de Oceanía, Europa y Asia. Se busca competir y ver a qué altura estamos. Aspiramos estar en la posición de Francia y Croacia en los Mundiales. Siempre hay cosas por mejorar y estos rivales te exigen".

¿En qué porcentaje va la preparación del Mundial 2026?

"El último partido fue hace cuatro meses. La última etapa, que es la concentración que se iniciará a mediados de mayo, se pulirán detalles y evaluará la preparación. Aquí, se juntan los 26 jugadores, de diferentes equipos, que vienen en diversos momentos, en fin, entonces es complicado. Sin embargo, los conceptos ya son conocidos y los futbolistas quieren hacer historia, que es lo que más tranquilo me deja".



¿Hay posibilidad de que lleguen jugadores sin regularidad y alto nivel con la esperanza de que lo adquieran dentro del Mundial?

"El nivel o porcentaje de rendimiento de un jugador no lo puedo evaluar por una racha o una semana. Nos hizo bien estar muchos días en la Copa América. Depende de qué jugador es, qué le dio a la Selección, si está o no instalado dentro del equipo. Todos los casos no son iguales. Es importante el nivel que traigan de sus clubes, pero no es definitivo, hay jugadores de jugadores. Sin duda, queremos que vengan de buena manera, pero tenemos tiempo en la previa para prepararlos".

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¿Qué tan preparados estamos para enfrentar diferentes estructuras?

"Nosotros planificamos un partido, conociendo al rival, entonces entendemos qué posibilidades hay de hacer cambios. Se analiza cada detalle. Además, dentro del equipo contamos con varios jugadores que adaptan a diversos sistemas, como pasó contra Uruguay y Ecuador. Los muchachos se adaptan bien y solo es cuestión de interpretar bien la situación".