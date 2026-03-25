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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Javier Suárez y su debilidad en la Selección Colombia con James Rodríguez y Luis Díaz

Luis Javier Suárez y su debilidad en la Selección Colombia con James Rodríguez y Luis Díaz

El delantero del Sporting de Lisboa, Luis Javier Suárez, llenó de elogios a James Rodríguez, Luis Díaz y Juan Fernando Quintero. ¡Será clave la química con ellos en la cancha!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Luis Díaz James Rodríguez
Luis Díaz James Rodríguez con Selección Colombia - Foto:
AFP

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