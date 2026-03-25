Luis Javier Suárez y su debilidad en la Selección Colombia con James Rodríguez y Luis Díaz

La Selección Colombia ultima detalles para su compromiso de preparación ante Croacia, programado para este jueves a las 6:30 p.m., en un duelo que servirá como termómetro de cara al Mundial 2026. En la previa del encuentro, Luis Javier Suárez compareció en rueda de prensa y dejó varias reflexiones sobre su presente, su evolución y lo que espera aportar al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

El delantero atraviesa un buen momento a nivel de clubes, algo que espera trasladar al combinado nacional. En ese sentido, fue claro al explicar cómo ha manejado su actualidad y la importancia de mantenerse competitivo: “Yo sigo haciendo mi trabajo en mi club. Espero mantener esa buena continuidad, hacer buenos números y estar siempre atento a lo que pueda pasar acá en la Selección Colombia. También seguir mejorando y no estancarnos en lo que se ha hecho. Ojalá que esta noche se pueda alargar lo máximo posible”.

Esa regularidad ha estado marcada por una alta carga de minutos, producto también de las circunstancias en su equipo. “Han sido muchos minutos jugados en el club. No he tenido mucho recambio porque mi compañero estaba lesionado. He tratado de hacer un buen trabajo físico para estar bien. Eso, internamente, se ha manejado para que no haya problemas”, explicó, dejando ver la exigencia física que ha afrontado en las últimas semanas.

Más allá de lo físico, Suárez también hizo énfasis en su evolución personal desde sus primeras convocatorias. “Ha cambiado la madurez y la mentalidad. Cuando venía las primeras veces, uno siempre piensa desde el principio que está preparado, pero no es cierto. Hoy en día soy más maduro y diferente. Le puedo aportar muchas más cosas”, afirmó, evidenciando un crecimiento que busca consolidar con la camiseta tricolor.



En lo futbolístico, el atacante resaltó las similitudes y diferencias entre su club y la Selección, así como el beneficio de compartir con jugadores de alta calidad técnica. “El fútbol es muy parecido, aunque también diferente, en la Selección Colombia y en el Sporting de Lisboa. En este caso, me beneficia mucho tener jugadores con buen pie. Aquí, como lo tengo en el club, es maravilloso contar con jugadores como James, Luis Díaz y Juan Fernando Quintero, que para mí, como delantero, es perfecto tener ese último pase. Más allá del sistema táctico, es cómo te entiendes con los compañeros”.

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Finalmente, se refirió al reto que representa enfrentar defensas físicas como la croata, destacando la importancia de la movilidad ofensiva: “Con ese tipo de defensas, y con la movilidad que tenemos en la parte de ataque, es importante aprovecharlo, porque ellos son grandes y fuertes. Si te quedas estático, es un punto fácil para que ellos vuelvan a reorganizarse”.